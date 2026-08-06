7 de agosto de 2026 Inicio
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Tragedia: un futbolista de 24 años murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

El jugador fue alcanzado por una descarga eléctrica mientras se disputaba un encuentro de un torneo regional. Hubo también otras 12 personas heridas.

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Tragedia en Tailandia.

Tragedia en Tailandia.

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Un futbolista de 24 años murió tras ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido en la provincia de Narathiwat, en el sur de Tailandia. La víctima Safwan Awae, integrante del equipo Yala FC, cayó sobre el campo de juego ante la mirada de sus compañeros, rivales y espectadores.

Thiago Almada había confesado que su ídolo es Juan Román Riquelme y que antes que River, prefería jugar en Boca.
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El hecho ocurrió durante un partido correspondiente a la Copa Golok, un torneo local que se desarrollaba en el estado Santiphap, ubicado en el distrito de Su-ngai Kolok. Allí se produjo la descarga eléctrica que cayó directamente en la cacha.

El rayo dejó inconsciente al jugador y también provocó heridas en otras nueve personas que estaban en el lugar. El personal médico ingresó al terreno y comprobó que Awae todavía presentaba signos vitales, pero estaba crítico.

El futbolista y los heridos fueron trasladados al Hospital Sungai Kolok, donde el joven murió horas después por las lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica. Los restantes continuaron internados.

En el video se puede ver como el jugador cae al suelo y queda tendido. Awae se había incorporado al plantel pocas semanas antes y era considerad importante para el equipo.

El comunicado del club tailandés por la muerte del jugador

"Encabezados por el Sr. Nimit Phumiprasert (Director del Club FC Yala), junto con el Sr. Niuma Dueraemae, el Sr. Don Hawang, el Sr. Sabri Eeso y el personal acompañante, en representación del club, viajaron para expresar sus condolencias y brindar apoyo a la familia de Safwan Awae, un nuevo jugador del FC Yala que falleció en el desastre natural. Era el tercero de ocho hermanos", escribieron en Facebook.

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