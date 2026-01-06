En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Petersen confirmó que se retiró del Hospital Alemán para continuar la recuperación en su casa, aunque espera los resultados de un análisis médico: "Por suerte ayer, desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó. Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré".
En tal sentido, remarcó la atención que recibió y recordó su descompensación. "Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles y que tanto la gente de Junín, de San Martín de los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico", recordó.
"Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo pero lo que es verdad es que estaba re entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era súper profesional. De hecho, él quería que haga cumbre", agregó en esta línea.
El último parte médico sobre la salud de Petersen se había difundido el 2 de enero, que indicó que el chef de 56 años se encontraba "clínicamente estable" y con bajo monitoreo médico permanente, internado "sin haberse registrado complicaciones de ningún tipo".
Petersen participaba de una actividad de montaña cuando el guía advirtió que el cocinero sufría un percance físico, por lo que dio aviso inmediato para activar un operativo de rescate. El chef fue descendido del lugar y trasladado de urgencia a un centro médico. Medios locales consignaron que los especialistas constataron que presentaba un brote y una fibrilación auricular.