De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman La secuela de El Caballero de la Noche (The Dark Knight), programada para comenzar a producirse en otoño y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027, tendrá a un actor del universo Marvel. + Seguir en







Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

El actor Sebastian Stan, conocido por interpretar al Soldado del Invierno en el universo Marvel, estaría en conversaciones para integrarse al elenco de The Batman Part II, según reportó el medio Deadline.

El proyecto, dirigido por Matt Reeves, contará nuevamente con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne y tiene previsto iniciar su rodaje en la otoño de 2026, y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027. Tras conseguir recientemente a Scarlett Johansson para un nuevo papel en la secuela, el director estaría considerando a otro gran nombre de Marvel.

Falcon y el Soldado de Invierno Stam encarna al Soldado de Invierno, el mejor amigo y compañero del Capitán América. El proyecto, que cuenta con la producción de James Gunn y Peter Safran (los jefes de DC Studios), junto a Dylan Clark, promete reunir a un elenco de primer nivel.

Aún no se ha confirmado qué personaje interpretaría Stan en la nueva entrega del Caballero Oscuro, ni si se trataría de un aliado o un rival del protagonista. El actor ya ha trabajado con Robert Pattinson en The Devil All the Time (2020), y también ha compartido pantalla con Scarlett Johansson en varias películas de Marvel.

Stan fue un actor secundario en "Thunderbolts" (" The New Avengers ") y se espera que regrese al papel de Bucky en "Avengers: Doomsday". También ha estado haciendo mucho trabajo reciente basado en personajes fuera del MCU con " A Different Man", interpretando una versión prepresidencial de Donald Trump en "The Apprentice" y coprotagonizó con Daisy Edgar-Jones la película de terror "Fresh".