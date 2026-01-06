IR A
IR A

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

La secuela de El Caballero de la Noche (The Dark Knight), programada para comenzar a producirse en otoño y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027, tendrá a un actor del universo Marvel.

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

El actor Sebastian Stan, conocido por interpretar al Soldado del Invierno en el universo Marvel, estaría en conversaciones para integrarse al elenco de The Batman Part II, según reportó el medio Deadline.

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”.
Te puede interesar:

Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

El proyecto, dirigido por Matt Reeves, contará nuevamente con Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne y tiene previsto iniciar su rodaje en la otoño de 2026, y se estrenará en los cines a finales de septiembre de 2027. Tras conseguir recientemente a Scarlett Johansson para un nuevo papel en la secuela, el director estaría considerando a otro gran nombre de Marvel.

Falcon y el Soldado de Invierno
Stam encarna al Soldado de Invierno, el mejor amigo y compañero del Capitán América.

Stam encarna al Soldado de Invierno, el mejor amigo y compañero del Capitán América.

El proyecto, que cuenta con la producción de James Gunn y Peter Safran (los jefes de DC Studios), junto a Dylan Clark, promete reunir a un elenco de primer nivel.

Aún no se ha confirmado qué personaje interpretaría Stan en la nueva entrega del Caballero Oscuro, ni si se trataría de un aliado o un rival del protagonista. El actor ya ha trabajado con Robert Pattinson en The Devil All the Time (2020), y también ha compartido pantalla con Scarlett Johansson en varias películas de Marvel.

Stan fue un actor secundario en "Thunderbolts" (" The New Avengers ") y se espera que regrese al papel de Bucky en "Avengers: Doomsday". También ha estado haciendo mucho trabajo reciente basado en personajes fuera del MCU con " A Different Man", interpretando una versión prepresidencial de Donald Trump en "The Apprentice" y coprotagonizó con Daisy Edgar-Jones la película de terror "Fresh".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel confirmó el regreso de los X-Men a la saga.

¡Bomba! Marvel reveló un nuevo teaser de Avengers Doomsday: se confirma el regreso de los X-Men

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.
play

Nuevo trailer de Avengers Doomsday: regresa otro famoso actor de los seis vengadores originales

Hasta entonces, un emoji ha sido suficiente para recordarnos que Luke Cage no está olvidado. Solo está esperando su momento. Y viendo cómo está jugando Marvel sus cartas últimamente.

El actor de Luke Cage apareció en una producción de Marvel, subió una foto con un emoji particular y volvió loco a los fans: qué decía

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

últimas noticias

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Hace 20 minutos
Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Hace 21 minutos
Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Hace 1 hora
Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia Católica se solidarizó con los obispos venezolanos: "Estamos a su lado en estos tiempos complejos"

Hace 1 hora
Donald Trump aseguró que se hará cargo del dinero que generen las ventas del petróleo de Venezuela.

Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Hace 1 hora