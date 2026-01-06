Racing tendrá que pagar $200 millones por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco

7 de enero de 2026 Inicio
La Justicia ordenó la indemnización para la familia de la víctima porque se consideró que el club era responsable de la seguridad del lugar. El crimen se cometió en 2013 en la sede porteña de la institución, ubicada en el barrio de Villa del Parque.

Nicolás Pacheco fue asesinado en 2013 en la sede porteña de Racing ubicada en el barrio de Villa del Parque.

La Justicia condenó a Racing Club Asociación Civil a indemnizar por un monto cercano a los $200 millones a la familia de Nicolás Pacheco, el periodista partidario de la institución de Avellaneda que fue asesinado en el año 2013 dentro de la sede del club ubicada en el barrio porteño de Villa del Parque.

Según el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 13, a cargo de Jorge Sobrino Reig, Racing incumplió de manera absoluta el deber de seguridad que tenía a su cargo y que también alcanzó a los tres autores materiales del crimen cometido contra Pacheco.

Al ser una sentencia en primera instancia, la institución de Avellaneda aún tiene varias instancias para presentar apelaciones y evitar el pago de la indemnización, a partir de la causa iniciada por los padres y el hermano de la víctima contra Racing y los responsables del asesinato. Pero hasta el momento, se ordenó el pago solidario de $199.720.000, más intereses y costas, a cargo del club, su aseguradora y los condenados penalmente.

Para el juez Sobrino Reig, existió una relación de consumo entre el club y la víctima, lo que implicaba una obligación de seguridad de resultado. En este marco, Racing no garantizó las condiciones mínimas de protección dentro de la sede y rechazó el intento del club de desligarse de responsabilidad al alegar que el hecho fue causado exclusivamente por terceros.

Además, la sentencia detalló varias irregularidades en el funcionamiento de la sede porteña de Racing. Entre ellas, se destacaron la falta de control para el ingreso y egreso, el incumplimiento del horario de cierre y la permanencia de diferentes personas durante la madrugada.

Para el juez, el crimen pudo haberse evitado si Racing hubiera cumplido con las medidas mínimas de seguridad. Por ese motivo, el club de Avelleneda deberá indemnizar a la familia de Pacheco, el periodista asesinado en 2013 en la sede de Villa del Parque.

Quién fue Nicolás Pacheco, el periodista e hincha de Racing asesinado en en la sede del club en Villa del Parque

Nicolás Pacheco era un periodista y fanático de Racing que fue asesinado durante la madrugada del 24 de enero de 2013, en la sede porteña del club, ubicada en el barrio porteño de Villa del Parque. Su cuerpo sin vida fue hallado durante la mañana.

Según se probó en la causa penal, Pacheco había participado de un asado cuando fue atacado a golpes por otros hinchas que se encontraban en la sede de La Academia. Los agresores fueron identificados como Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez, quienes arrojaron el cuerpo de Pacheco a la pileta del club para simular un accidente.

Sin embargo, la autopsia de Pacheco determinó que la muerte se había producido por politraumatismos, fractura de cráneo y hemorragia craneoencefálica. Tres años más tarde, los tres acusados por el crimen fueron condenados a doce años de prisión por el delito de homicidio simple.

