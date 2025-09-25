25 de septiembre de 2025 Inicio
Una ciclogénesis fugaz llega el fin de semana a Buenos Aires: vuelven las alertas por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por vientos fuertes para varias provincias de Argentina y con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Además, el mal tiempo retornará de cara al último fin de semana de septiembre con la formación de un centro de bajas presiones en el territorio.

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires: alerta por tormentas fuertes

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires: alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos para Buenos Aires y otras 9 provincias de Argentina. El organismo detalló que para la jornada del jueves 25 de septiembre se espera una serie de fenómenos acompañados por ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

un nuevo temporal llega a buenos aires con lluvias, tormentas y frio: cuando vuelve el calor
Un nuevo temporal llega a Buenos Aires con lluvias, tormentas y frío: cuándo vuelve el calor

Según informaron desde el SMN, las alertas por viento rigen para la provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el sur de Catamarca serán afectados por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas.

Alertas SMN
Captura de las alertas meteorológicas previstas para el 25 de septiembre.

Captura de las alertas meteorológicas previstas para el 25 de septiembre.

"A partir de la tarde y noche del viernes 26, en el área antes citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. La región cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h", detallaron.

Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, San Luis, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Catamarca, y San Juan.

Llega una ciclogénesis a Buenos Aires: cómo estará el tiempo para el fin de semana

Durante esta semana, los días amanecieron con temperaturas frías en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, alrededores. Durante la jornada del viernes, se espera que vientos soplados del sector este, lo que generará un incremento del termómetro.

"El ambiente se mantendrá bastante fresco, con máximas estimadas entre 16 y 17 °C sobre el AMBA", informaron desde Meteored.

CABA pronóstico 24-9-25

Desde el sitio web explicaron que durante la noche del viernes y madrugada del sábado "estará avanzando un frente frío por el centro del país con tormentas que podrán ser de intensidad significativa en distintos puntos como San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense".

Un sistema de baja presión generará gran inestabilidad durante la jornada del sábado, "se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sin descartar algunas de intensidad moderada a localmente fuerte".

