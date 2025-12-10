Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

Este jueves 11 de diciembre se realizará la Noche de las Jugueterías, el evento organizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) que ofrece importantes descuentos y promociones para comprar los regalos de las fiestas.
Descuentos, actividades y propuestas familiares marcarán una nueva edición del evento federal que busca impulsar las ventas del sector.
El evento se realizará en todo el país durará 24 horas reunirá a comercios de todos los formatos: jugueterías tradicionales, locales didácticos, librerías con área infantil, tiendas de primera infancia, negocios de barrio y cadenas con múltiples sucursales. Los locales adheridos podrán consultarse en la página oficial de la CAIJ.
Durante toda la jornada se aplicarán descuentos del 10% al 50% en artículos seleccionados, además de planes de cuotas sin interés. Algunos bancos sumarán promociones propias, entre ellos el Provincia, que ofrecerá 10% de ahorro y cuatro cuotas sin interés.
Más allá de los precios, el evento buscará atraer familias con actividades en los locales: buzones para cartas a Papá Noel, sorteos, tardes de juegos de mesa, talleres creativos, shows infantiles y otras acciones en el punto de venta.
Las jugueterías, además, podrán entregar cupones promocionales para compras de Reyes, válidos entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, con el objetivo de sostener el movimiento comercial durante todo el período festivo.
El presidente de la Cámara, Matías Furió, se mostró optimista ante la nueva edición: “Estamos con expectativas porque la Noche de las Jugueterías contribuye a estimular y adelantar las ventas de los pequeños y medianos comercios e industrias que integran la cadena de valor del juguete.”
Según la entidad, los juguetes de industria nacional no registraron aumentos en lo que va del año. Hay propuestas desde $3.000, como sets de masas, packs de bloques, autos plásticos, slimes, torres apilables, naipes y baldes de playa, lo que apunta a mantener la accesibilidad en un momento clave del calendario comercial.