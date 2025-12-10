Como saber si estás en el grupo que evita pagar la VTV en 2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó modificaciones permanentes y significativas en la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) que entrarán en vigencia en 2026 . El objetivo central es agilizar los trámites para los propietarios y reducir los costos, especialmente para quienes poseen vehículos nuevos o con poco uso. Con este cambio, se busca modernizar el sistema y ajustarlo a las características de la flota actual.

Una de las medidas más destacadas es la exención del pago de la VTVO para determinados grupos de vehículos. Quedarán exceptuados los autos con menos de cuatro años de antigüedad o con menos de 60.000 kilómetros recorridos, lo que comprende a los modelos patentados entre 2023 y 2025. También quedarán exentas las motocicletas de menos de un año y las unidades pertenecientes a fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de emergencia, en reconocimiento a su rol esencial y al tipo de mantenimiento que reciben.

Se estima que esta iniciativa permitirá reducir alrededor del 15% la demanda de turnos, lo que ofrecerá mayor fluidez para el resto de los conductores. Al liberar capacidad en las plantas verificadoras, el Gobierno porteño podrá concentrar los controles en los vehículos con mayor desgaste y antigüedad. Con esta reorganización, el sistema de VTVO apunta a mejorar su eficiencia y garantizar revisiones más profundas en las unidades que lo requieren por cuestiones de seguridad vial.

A partir de 2026, una parte importante de los conductores de la Ciudad de Buenos Aires se beneficiará con nuevas disposiciones que exceptúan del pago de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO). Estos cambios apuntan a reducir la carga económica y administrativa para quienes poseen vehículos recientes. En términos generales, los autos particulares quedarán liberados del arancel si cumplen una de dos condiciones: tener menos de cuatro años desde su patentamiento o registrar menos de 60.000 kilómetros.

La medida alcanza a un número considerable de vehículos patentados entre 2023 y 2025, siempre que no superen el límite de kilometraje mencionado. También incluye a las motocicletas, aunque con un criterio más estricto, ya que solo se eximen aquellas con menos de un año desde su patentamiento inicial. Este enfoque busca reconocer que las unidades más nuevas suelen presentar un desgaste considerablemente menor, lo que justifica una diferencia en el tratamiento respecto de los modelos más antiguos.

vtv (4).webp

Además de los vehículos particulares, el Gobierno porteño dispuso que las unidades vinculadas a servicios esenciales y de emergencia queden exceptuadas del pago. En este grupo se encuentran los vehículos de las fuerzas de seguridad, las flotas de bomberos y las unidades que prestan servicios de emergencia. Con esta decisión, se pretende facilitar la operatividad diaria de estas instituciones y concentrar los esfuerzos de verificación en los vehículos civiles con mayor antigüedad.

Cuáles son los requisitos que tiene la VTV

La Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTVO) en la Ciudad de Buenos Aires requiere la presentación de documentación personal y vehicular específica para poder completar la inspección. Antes de asistir al turno asignado, resulta indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad y la Licencia de Conducir en vigencia. En relación con el vehículo, se solicita la Cédula Verde o Cédula Azul en caso de que acuda un tercero, además del seguro con cobertura activa. También se debe presentar la constancia de pago correspondiente a la reserva del turno gestionado previamente de forma online.

Junto con los documentos, existen condiciones operativas que el vehículo debe cumplir para ser considerado apto en la evaluación técnica. Los inspectores revisan el sistema de dirección, los frenos, la suspensión, el estado de los neumáticos, las luces, la bocina y las emisiones contaminantes. En el interior del vehículo, el conductor debe asegurarse de contar con matafuegos, balizas portátiles y un botiquín de emergencias. Además, todos los cinturones de seguridad deben presentarse abrochados al momento de la inspección.

vtv verificación.jpg

A partir de los cambios que comenzarán a aplicarse en 2026, la obligación de realizar la VTVO continuará vigente para los autos que superen los cuatro años desde su patentamiento o que excedan los 60.000 kilómetros, según cuál de estas condiciones se cumpla primero. Si el vehículo se encuentra dentro de estos parámetros, será necesario solicitar un turno y cumplir con todos los requisitos para obtener el certificado que autoriza la circulación legal en la vía pública.