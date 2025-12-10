10 de diciembre de 2025 Inicio
Causa AFA: hay nuevos allanamientos en oficinas financieras y ordenaron abrir cajas de seguridad

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en el marco de la causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y activos.

Los allanamientos se dan en 11 oficinas ubicadas en CABA. 
La Justicia Federal lleva a cabo nuevos allanamientos y ordenó la apertura de cajas de seguridad en 11 oficinas de la empresa Sur Finanzas, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y activos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, luego los allanamientos ejecutados el martes en las sede de la AFA, el predio que posee en Ezeiza, las oficinas de la Liga Profesional y las instalaciones de 18 clubes de primera división y el ascenso.

"Son 11 allanamientos en sedes vinculadas a Sur Finanzas. Es en la misma causa de la AFA donde ayer hubo 35 allanamientos. La Justicia quiere buscar documentación que está guardada en cajas de seguridad", informó la periodista de C5N, especialista en temas judiciales, Vanesa Petrillo, en el programa De Una.

El comunicado de la AFA tras los allanamientos en una causa por lavado de dinero

Un día después de una gran cantidad de allanamientos en diferentes sedes de clubes del fútbol argentino en la causa por lavado de dinero, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), emitió el primer comunicado oficial al respecto.

“Comunicado oficial sobre el requerimiento judicial realizado en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza”, publicaron en las redes sociales. En ella, explicaron que la institución “informa a la opinión pública que se realizaron en la sede de la calle Viamonte y en el Predio de Ezeiza, dos requerimientos judiciales en el marco de una investigación vinculada a la empresa Sur Finanzas”.

En ese sentido indicaron que “en su totalidad, de manera inmediata, se puso a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario al requerimiento en cuestión, aportando toda la documentación física y digital solicitada por la medida”.

