La multa por pasar un semáforo en rojo ya supera el millón de pesos: ¿cuánto cuesta? Las sanciones viales en la Ciudad alcanzan cifras históricas. Los valores se actualizan según el precio del combustible premium.







El cruce indebido del semáforo figura entre las faltas gravísimas.

El monto por cruzar con luz roja en CABA supera ampliamente el millón de pesos debido a la actualización de las Unidades Fijas.

La infracción está catalogada entre las más graves del tránsito porteño por su alto riesgo de generar incidentes.

Otras sanciones de gran valor también incluyen exceso de velocidad, conducir alcoholizado y atravesar una barrera baja.

El precio de cada UF se calcula según el valor de la nafta premium del ACA y seguirá vigente hasta marzo de 2026. La penalización económica por atravesar un cruce con la luz roja encendida en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó cifras muy altas para la temporada diciembre 2025. La actualización del valor de las Unidades Fijas hizo que esta falta supere el millón de pesos, ubicándose entre las sanciones más severas dentro de la normativa porteña. La medida impacta directamente en quienes no respetan esta señalización en intersecciones habilitadas.

El esquema de multas vigente considera esta conducta como una de las más riesgosas por su potencial para causar siniestros graves. La señalización automática regula el tránsito en zonas de alto flujo, por lo que ignorarla puede derivar en atropellos o choques. El valor final de la sanción surge de un cálculo asociado al precio de la nafta premium del ACA, que determina el valor de cada Unidad Fija usada para establecer las infracciones.

Con el comienzo del verano y el incremento del movimiento urbano, los montos aplicados a las faltas más frecuentes ya están definidos. Además de la penalidad por cruzar con luz roja, el código contempla sanciones elevadas por exceso de velocidad, alcoholemia positiva o atravesar barreras bajas, junto con otras de menor valor que también conviene tener presentes.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires A cuánto llega la multa por cruzar el semáforo en rojo Para diciembre de 2025, la sanción por no detenerse ante la luz roja alcanza un máximo de $1.197.765. El monto se calcula a partir del valor vigente de las Unidades Fijas, fijado en $798,51 cada una, cifra establecida según el precio de un litro de nafta premium del ACA. Esta tarifa regirá hasta marzo de 2026 y también se usa para definir el valor de otras infracciones dentro de la ciudad.

El cruce indebido del semáforo figura entre las faltas gravísimas y, por su riesgo, comparte el grupo de multas más caras del mes. En ese listado también aparece el exceso de velocidad por encima de los 140 km/h y el manejo bajo los efectos del alcohol, ambas con sanciones de hasta $1.597.020. Otra penalidad destacada es la que corresponde a atravesar una barrera baja, que llega al mismo valor. En un rango inferior se ubica la multa por circular con la patente cubierta, con un tope de $798.510.