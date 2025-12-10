10 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es la librería más grande de Sudamérica: está en Buenos Aires y tiene una historia de lujo

Cientos de personas la atraviesan a diario y continúan sorprendiéndose ante el espectáculo que las envuelve.

El Ateneo Grand Splendid es la librería más grande de Sudamérica y fue reconocida como una de las más hermosas del mundo.

El Ateneo Grand Splendid es la librería más grande de Sudamérica y fue reconocida como una de las más hermosas del mundo.

Turismo Buenos Aires
  El Ateneo Grand Splendid es la librería más grande de Sudamérica y fue reconocida como una de las más hermosas del mundo.
  Su encanto está en la experiencia: un espacio que combina libros, arte y la arquitectura del antiguo teatro Grand Splendid.
  El edificio, inaugurado como teatro en 1919 y convertido en librería en 2000, conserva palcos, barandas y su cúpula original.
  Su mezcla de historia y cultura la volvió un ícono turístico y un símbolo de Buenos Aires.

El Ateneo Grand Splendid, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, no es una librería común, sino un ícono que reúne múltiples reconocimientos a nivel mundial. Ostenta el récord de ser la librería más grande de Sudamérica, un logro que se complementa con su proyección internacional. El prestigioso diario británico The Guardian la ubicó como la segunda mejor librería del mundo, mientras que la revista estadounidense National Geographic fue incluso más lejos al distinguirla como la más linda del planeta.

En el sur del país hay lugares donde el clima se mantiene más amable incluso en diciembre.
Turismo en Argentina: los dos destinos no tan calurosos para visitar en diciembre 2025

Más allá de sus impresionantes récords, lo que realmente atrae a cientos de personas cada día es la experiencia única que ofrece. Si bien el Ateneo vende música, películas y una amplia variedad de libros, ingresar en este espacio es un espectáculo y una vivencia en sí misma. Los visitantes continúan sorprendiéndose con el entorno majestuoso que los envuelve, un escenario que invita a recorrerlo con calma. La magia reside en la combinación perfecta entre comercio y arte que se despliega ante los ojos del público.

El Ateneo
Su encanto está en la experiencia: un espacio que combina libros, arte y la arquitectura del antiguo teatro Grand Splendid.

Su encanto está en la experiencia: un espacio que combina libros, arte y la arquitectura del antiguo teatro Grand Splendid.

La librería fue inaugurada el 4 de diciembre del año 2000, pero el edificio conserva intacto el esplendor y la elegancia de principios del siglo XX, época en la que funcionaba como el teatro Grand Splendid. Los elementos originales, como las barandas y la decoración, permanecen inalterados, resaltando la imponente cúpula con frescos de 20 metros de diámetro. El artista Nazareno Orlandi pintó en ese “cielo” una representación de la paz, un motivo profundamente simbólico, ya que la obra se completó en 1919, el mismo año en que finalizó la Primera Guerra Mundial.

Cuál es la historia de El Ateneo Grand Splendid y por qué es famoso en Sudamérica

La historia de El Ateneo Grand Splendid comenzó mucho antes de que se convirtiera en la célebre librería actual. El edificio fue concebido originalmente como un suntuoso teatro e inaugurado en 1919 bajo el nombre de Teatro Grand Splendid. Su apertura marcó un hito en la vida cultural de Buenos Aires, destacándose por su arquitectura opulenta, su capacidad para recibir a una amplia audiencia y una decoración que reflejaba la prosperidad y el gusto de principios del siglo XX.

Durante sus primeros años, el teatro se consolidó como uno de los espacios artísticos más prestigiosos de la ciudad, con figuras destacadas de la ópera, el ballet y la música. Con el auge del cine en el siglo XX, el lugar se transformó en un cine-teatro, proyectando películas y ofreciendo espectáculos en vivo. Esa adaptación permitió que continuara como un punto de encuentro central para la sociedad porteña durante varias décadas, ajustándose a los cambios en las formas de entretenimiento.

El Ateneo
El edificio, inaugurado como teatro en 1919 y convertido en librería en 2000, conserva palcos, barandas y su cúpula original.

El edificio, inaugurado como teatro en 1919 y convertido en librería en 2000, conserva palcos, barandas y su cúpula original.

El edificio mantuvo su uso como teatro y cine hasta finales de los años noventa, cuando la demanda por grandes salas comenzó a disminuir y surgió la posibilidad de su demolición. En el año 2000, el Grupo Ilhsa, dueño de la cadena de librerías El Ateneo, tomó la decisión decisiva de rescatar y reutilizar el espacio. En lugar de destruirlo, emprendió una remodelación profunda que lo convertiría en una librería sin alterar su estructura y decoración originales.

Esa apuesta por la preservación arquitectónica resultó fundamental. El 4 de diciembre de 2000, El Ateneo Grand Splendid abrió sus puertas en su nueva forma, consolidándose como la librería más grande de Sudamérica. Lo que cautiva al público es su diseño interior: palcos, barandas, platea y la imponente cúpula con frescos se conservaron íntegros, integrando la historia del lugar en cada rincón.

Su reconocimiento continental y global se explica por la espectacularidad de su transformación. La fusión entre el antiguo esplendor teatral y su nueva función como librería genera un ambiente inigualable. Los visitantes hojean libros en los antiguos palcos o disfrutan un café en el escenario, ahora convertido en cafetería. Esta convivencia entre arte, historia y comercio lo elevó rápidamente al nivel de atracción turística mundial.

La consagración internacional llegó con diversos reconocimientos. Además de ser la librería más grande de la región, el diario británico The Guardian la posicionó como la segunda mejor librería del mundo, mientras que la revista National Geographic la distinguió como la más hermosa. Estos títulos reflejan por qué El Ateneo Grand Splendid es un emblema sudamericano: no es solo un lugar para comprar libros, sino un monumento cultural y arquitectónico que celebra la belleza y la historia de Buenos Aires.

