Cómo será el clima en agosto con la llegada de "El Niño"

Cómo será el clima en agosto 2026 con la llegada de "El Niño" El fenómeno ambiental comenzará a influir en las condiciones atmosféricas de Argentina durante este mes y septiembre de 2026. Los pronósticos anticipan más lluvias en varias regiones del país. Por Agregar C5N en









¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?

El fenómeno climático de “El Niño” comenzará a influir en las condiciones del tiempo en Argentina durante agosto y septiembre de 2026.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) prevé un período más húmedo durante el final del invierno y el inicio de la primavera.

Para septiembre de 2026, los pronósticos mantienen una tendencia similar, con una señal más marcada de aumento de precipitaciones.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estima una probabilidad superior al 90% de consolidación de “El Niño” durante la segunda mitad del año. Las condiciones climáticas en Argentina podrían presentar cambios durante este mes debido al avance de un conocido evento atmosférico , que ya comenzó a consolidarse y promete modificar el patrón de lluvias durante el final del invierno y el inicio de la primavera. ¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?.

Según los principales modelos meteorológicos, el impacto se sentirá principalmente en el este del país, donde se esperan precipitaciones por encima de los valores habituales para esta época del año. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), uno de los sistemas de pronóstico más utilizados a nivel internacional, anticipa una tendencia hacia un período más húmedo en distintas zonas de Argentina.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que existe una probabilidad superior al 90% de que el evento oceánico-atmosférico se consolide durante la segunda mitad de 2026. “El Niño” es un suceso climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo. En nuestro pais, suele favorecer períodos más húmedos en la región centro y este del territorio. Este escenario refuerza las previsiones que indican una mayor influencia del fenómeno durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre, con cambios en la circulación atmosférica regional y un aumento de las precipitaciones en el este argentino.

Así impactará "El Niño" al clima de agosto 2026 Durante agosto, las mayores probabilidades de lluvias superiores al promedio se concentrarán en el NEA, el Litoral y parte de la región Pampeana. Las provincias que podrían registrar mayores acumulados de precipitaciones son:

* Misiones.

* Corrientes. * Chaco. * Formosa. * Entre Ríos. * Santa Fe. * Sectores del norte y este de Buenos Aires. Los especialistas aclaran que esto no significa que habrá lluvias constantes durante todo el mes, sino que, en promedio, estas regiones podrían recibir más agua de la esperada para un agosto habitual. En cambio, en el oeste argentino el escenario sería diferente. En Cuyo y gran parte de la Patagonia se prevén precipitaciones dentro de los valores normales. Sin embargo, la zona cordillerana podría tener una mayor presencia de lluvias y nevadas por el ingreso de sistemas provenientes del océano Pacífico. Las proyecciones para septiembre mantienen una tendencia similar e incluso muestran una señal más marcada del fenómeno. El modelo europeo ECMWF indica que el aumento de las lluvias podría intensificarse en el **norte, el este del país, la Mesopotamia y la región pampeana. Aunque los pronósticos anticipan una mayor frecuencia de episodios de lluvia, todavía no permiten determinar con exactitud las fechas en las que ocurrirá cada evento.