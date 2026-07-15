Lionel Messi y la Selección argentina lideraron la conversación digital del Mundial Aunque no se publique tanto, Argentina ganó el clásico digital generando más engagement que Inglaterra en Instagram, pese a que los europeos duplicaron la cantidad de posteos. La cuenta oficial albiceleste creció de 14,86 a 17,15 millones de seguidores, confirmando que en redes también se impone la pasión. Por Agregar C5N en









Leo y la Scaloneta generaron una conexión más fuerte con su audiencia digital. Redes sociales

El clásico entre Argentina vs Inglaterra no sólo se juega en la cancha este miércoles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, también se juega en las redes sociales. La Selección arrasó según un análisis de Metricool sobre la actividad en Instagram durante el Mundial 2026, donde lideró la conversación digital frente a Inglaterra, pese a publicar mucho menos contenido.

Según un informe de Metricool, La cuenta oficial argentina creció de 14,86 a 17,15 millones de seguidores, superando el avance inglés y confirmando que el vínculo con la audiencia fue más fuerte. El engagement, es decir las reacciones, los comentarios y las interacciones, estuvieron del lado albiceleste.

El informe también refleja cómo la Selección argentina supo capitalizar cada momento del torneo para potenciar su presencia digital. Desde los festejos en el vestuario hasta los entrenamientos abiertos, cada publicación transmitió cercanía y emoción, logrando que los hinchas se sintieran parte de la historia. Esa autenticidad, más que la cantidad de posteos, fue la clave para imponerse en el clásico digital frente a Inglaterra.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026. Messi el favorito de las redes El gran protagonista del mundo digital fue el capitán argentino Lionel Messi que sumó 5,71 millones de seguidores y superó los 512 millones en total, con las publicaciones más virales del torneo. Detrás suyo lo siguieron La Araña Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández que también destacaron por su capacidad de conectar con la gente.

Del otro lado, Inglaterra tuvo como figuras digitales a Jude Bellingham y Declan Rice, pero el rendimiento general quedó por debajo.