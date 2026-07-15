15 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi y la Selección argentina lideraron la conversación digital del Mundial

Aunque no se publique tanto, Argentina ganó el clásico digital generando más engagement que Inglaterra en Instagram, pese a que los europeos duplicaron la cantidad de posteos. La cuenta oficial albiceleste creció de 14,86 a 17,15 millones de seguidores, confirmando que en redes también se impone la pasión.

Por
Leo y la Scaloneta generaron una conexión más fuerte con su audiencia digital.

Leo y la Scaloneta generaron una conexión más fuerte con su audiencia digital.

Redes sociales

El clásico entre Argentina vs Inglaterra no sólo se juega en la cancha este miércoles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, también se juega en las redes sociales. La Selección arrasó según un análisis de Metricool sobre la actividad en Instagram durante el Mundial 2026, donde lideró la conversación digital frente a Inglaterra, pese a publicar mucho menos contenido.

Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.
Te puede interesar:

Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Según un informe de Metricool, La cuenta oficial argentina creció de 14,86 a 17,15 millones de seguidores, superando el avance inglés y confirmando que el vínculo con la audiencia fue más fuerte. El engagement, es decir las reacciones, los comentarios y las interacciones, estuvieron del lado albiceleste.

El informe también refleja cómo la Selección argentina supo capitalizar cada momento del torneo para potenciar su presencia digital. Desde los festejos en el vestuario hasta los entrenamientos abiertos, cada publicación transmitió cercanía y emoción, logrando que los hinchas se sintieran parte de la historia. Esa autenticidad, más que la cantidad de posteos, fue la clave para imponerse en el clásico digital frente a Inglaterra.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

Messi el favorito de las redes

El gran protagonista del mundo digital fue el capitán argentino Lionel Messi que sumó 5,71 millones de seguidores y superó los 512 millones en total, con las publicaciones más virales del torneo. Detrás suyo lo siguieron La Araña Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández que también destacaron por su capacidad de conectar con la gente.

Del otro lado, Inglaterra tuvo como figuras digitales a Jude Bellingham y Declan Rice, pero el rendimiento general quedó por debajo.

De acuerdo al informe Metricool, el cásico digital lo ganó Argentina porque generó una conexión real con su audiencia digital. Al menos en Instagram no gana quien publica más, sino quien logra emocionar. Y en ese terreno, Argentina fue la campeona de la conversación mundialista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tras el triunfo histórico ante Inglaterra. 

El nuevo récord que podría romper Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, así está la tabla de goleadores del Mundial

Lautaro Martínez anotó el segundo gol de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Video: el golazo de Lautaro Martínez para el 2 a 1 para Argentina

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

El regalo de Dalma Maradona a un fanático de la Scaloneta.

Dalma Maradona le regaló una camiseta de Diego a un fanático

Ángel Di María compartió su apoyo a sus excompañeros de la Scaloneta.

Ángel Di María compartió un mensaje de apoyo a la Selección argentina contra Inglaterra: "Con el corazón"

Rating Cero

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Katia Fenocchio sufrió un terrible momento durante los festejos del mundial.

Atacaron a una ex Gran Hermano en medio de los festejos por la Selección argentina

Una figura latinoamericana quedó vinculada a un gran revuelo.

Rechazan los polémicos dichos de un famoso conductor y piden que lo quiten de la TV

Pergolini aprovechó la entrevista para hacer una propuesta.

Mario Pergolini le hizo una propuesta íntima a uno de sus invitados y sorprendió a todos: "Podemos hacer esto"

Se espera un miércoles en donde no faltará tensión.

Contundente decisión de Telefe: corrió a un reconocido conductor y le dio el lugar a Marley

últimas noticias

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

La bandera que desplegó la Selección por Malvinas

Hace 9 minutos
Una imagen de los festejos en la Ciudad de México.

Amor sin fronteras: los grandes festejos en todo el mundo tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 18 minutos
Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, así está la tabla de goleadores del Mundial

Hace 30 minutos
La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

Hace 38 minutos
El Pocho Lavezzi ingresó al estadio junto al actor britanico y se llevó todas las miradas.

Argentina-Inglaterra: Pocho Lavezzi entró la pelota con un actor de Stranger Things

Hace 1 hora