Ante Inglaterra, la Selección entonó el Himno Nacional Argentino envuelta por los gritos de los hinchas "Y ya lo ve / y ya lo ve / el que no salta es un inglés", le gritaron los argentinos de las tribunas a sus contrincantes antes de cantar el himno junto a los jugadores. Los ingleses intentaron devolverla con abucheos. Por Agregar C5N en









La Selección entonando el Himno Nacional argentino durante el Mundial 2026. Reuters

La Selección argentina entonó el Himno Nacional Argentino ante el equipo de Inglaterra envuelta en los gritos de la tribuna pintada de blanco y celeste. Durante el calentamiento y al comienzo del himno inglés, la hinchada nacional le cantó a los contrincantes: "Y ya lo ve / y ya lo ve / el que no salta es un inglés".

La Albiceleste salió al pasto del estadio Mercedes Benz en Atlanta encabezada por Lionel Messi detrás de la bandera nacional y entonó en segundo lugar su himno. La hinchada británica intentó tapar los gritos argentinos con abucheos, pero es escuchó más fuerte el Himno Nacional Argentino. Ninguno de los futbolistas se emocionó, sino que se mostraron concentrados.

EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO, PIEL DE GALLINA pic.twitter.com/bpJ1BF7dzQ — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026 Antes del ingreso de los jugadores, Ezequiel "El pocho" Lavezzi entró a la cancha, junto al actor Charlie Heaton, para dejar la pelota oficial del partido. Además, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul cumplieron con la cábala de cada partido y salieron a la cancha a comer caramelos antes de entrar en calor con el resto de sus compañeros.

En la previa del partido, la Selección argentina compartió en su cuenta de Instagram con el tema Rock para el Negro Atila de Los Redondos, de la que destaca el verso "Quiero verte huir como un ladrón". En Twitter publicó el mismo video, pero con la canción Astros de Ciro y los Persas.

View this post on Instagram Con Simeone y sin De Paul, Argentina confirmó su formación contra Inglaterra El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, confirmó el once titular para enfrentar al equipo europeo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.