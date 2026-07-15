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15 de julio de 2026 Inicio

Así llegó Agus Gandolfo al estadio para Argentina vs. Inglaterra: "Estoy súper nerviosa"

La influencer y pareja de Lautaro Martínez palpitó la previa del partido de la Selección argentina con el seleccionado inglés por el pase a la final del Mundial 2026.

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La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

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Agus Gandolfo habló de las sensaciones a minutos del partido de la Selección argentina ante Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial 2026: "Estoy súper nerviosa", se sinceró.

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La influencer y pareja de Lautaro Martínez no ocultó los nervios al ingresar con su familia al Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

La mediática habló del delantero y aseguró que "él está bien". Cuando un periodista insistió sobre lo que esperaba para el encuentro de este miercóles, reconoció "no estoy tranquila", y remarcó: "Estoy nerviosa" .

Gandolfo conoció a Martínez en Buenos Aries, en 2018, y comenzó una carrera como influencer internacional. Tienen dos hijos en común: Nina Martínez, que nació el 1 de febrero de 2021, y Theo Martínez, quien nació el 7 de agosto de 2023.

Agus Gandolfo en el Mundial 2026

Agus Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, siguió con la rutina física incluso en las horas previas al partido de Argentina ante Inglaterra. Desde el mismo gimnasio se sacó una selfie con la leyenda. "Qué nervios manejamos, por favor. Imposible no entrenar cebada", escribió reflejando la mezcla de ansiedad e ilusión.

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