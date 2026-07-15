Así llegó Agus Gandolfo al estadio para Argentina vs. Inglaterra: "Estoy súper nerviosa" La influencer y pareja de Lautaro Martínez palpitó la previa del partido de la Selección argentina con el seleccionado inglés por el pase a la final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta. Redes sociales

Agus Gandolfo habló de las sensaciones a minutos del partido de la Selección argentina ante Inglaterra, por un lugar en la final del Mundial 2026: "Estoy súper nerviosa", se sinceró.

La influencer y pareja de Lautaro Martínez no ocultó los nervios al ingresar con su familia al Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

La mediática habló del delantero y aseguró que "él está bien". Cuando un periodista insistió sobre lo que esperaba para el encuentro de este miercóles, reconoció "no estoy tranquila", y remarcó: "Estoy nerviosa" .

La palabra de Agus Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, en la previa al gran duelo de semifinales ante Inglaterra. pic.twitter.com/savFiuDYH2 — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026 Gandolfo conoció a Martínez en Buenos Aries, en 2018, y comenzó una carrera como influencer internacional. Tienen dos hijos en común: Nina Martínez, que nació el 1 de febrero de 2021, y Theo Martínez, quien nació el 7 de agosto de 2023.