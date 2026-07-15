Qué dijo el vidente que acertó el resultado de España ante Francia sobre Argentina vs. Inglaterra Tras adivinar el resultado de la primera semifinal del Mundial 2026, volvió a generar repercusión con un nuevo pronóstico. Por Agregar C5N en









La Scaloneta se toma ante el combinado inglés.

El triunfo de España por 2-0 sobre Francia en la primera semifinal del Mundial 2026 volvió a poner bajo la lupa las predicciones del vidente José Fuentes, quien días antes había asegurado públicamente que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se impondría porque veía a los españoles "muy concentrados" y a los galos atravesando "un mal día". Tras cumplirse ese pronóstico, sus declaraciones sobre el choque entre la Selección argentina e Inglaterra recuperaron una enorme repercusión en redes sociales y programas deportivos.

Además de analizar el presente de la Albiceleste, el vidente destacó el papel de Lionel Messi, Enzo Fernández y Julián Álvarez de cara a la semifinal. Aunque se trata de una predicción sin respaldo científico, el hecho de haber acertado el resultado de España frente a Francia generó que sus declaraciones volvieran a viralizarse en la previa del decisivo encuentro frente a Inglaterra.

La revelación del vidente sobre el partido de Argentina e Inglaterra La principal afirmación de José Fuentes fue que "Argentina está preparada mentalmente para ser bicampeona", una frase que lanzó durante su participación televisiva al analizar el recorrido del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. Según explicó en una entrevista con Infama, el aspecto psicológico sería uno de los principales puntos fuertes del seleccionado argentino para afrontar una semifinal cargada de historia, presión y simbolismo frente a Inglaterra.

El vidente también puso el foco en Lionel Messi, a quien definió como el gran conductor del equipo. "La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado", expresó. Además, agregó otra predicción puntual: "Que jueguen con Inglaterra es una oportunidad para que Leo haga historia. En ese partido lo veo muy activo. El miércoles seguro anota", una de las frases que más repercusión tuvo tras confirmarse su acierto en la otra semifinal.

En la misma entrevista, Fuentes también mencionó a otros futbolistas de la Albiceleste. "Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí", sostuvo al explicar quiénes, según su percepción, acompañarán a Messi en un encuentro que definirá uno de los finalistas del Mundial. Asimismo recordó otra de sus predicciones previas: "Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción".