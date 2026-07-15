Rechazan los polémicos dichos de un famoso conductor y piden que lo quiten de la TV

Pedro Sola , reconocido conductor mexicano de televisión y figura histórica de TV Azteca, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de sus declaraciones sobre perros en espacios públicos . La reacción social escaló en los últimos días y ahora grupos de ciudadanos convocan a una marcha para exigir que sea retirado de la pantalla, mientras crecen las críticas, las peticiones digitales y los reclamos de organizaciones defensoras de animales.

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La controversia comenzó después de una emisión de Ventaneando, programa de espectáculos de TV Azteca, donde el presentador expresó su rechazo a la presencia de perros en restaurantes, supermercados y espacios pet-friendly . Sus frases generaron indignación porque algunos usuarios consideraron que sus comentarios podían interpretarse como una promoción de la violencia contra los animales.

Durante la transmisión, Pedro Sola utilizó expresiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre ellas mencionó que le daban ganas de “ aventar un trozo de carne envenenada ” a los perros que encontraba en ciertos lugares, además de realizar comentarios contra personas que trasladan a sus mascotas en carriolas. Las declaraciones provocaron una ola de críticas de activistas, usuarios y figuras públicas.

La presión contra el conductor aumentó con la aparición de campañas digitales que solicitan su salida de la televisión. Una petición ciudadana y una convocatoria difundida en redes sociales buscan que TV Azteca tome medidas, mientras miles de personas utilizan etiquetas como #FueraPedroSola, #TVAzteca y reclamos vinculados al bienestar animal.

La movilización fue convocada para el jueves 16 de julio de 2026 a las 11 horas (horario mexicano) frente a las instalaciones de TV Azteca en Ciudad de México, con la invitación a acudir junto con mascotas y carteles de protesta pacífica. La iniciativa surgió desde TikTok mediante la usuaria Lizzy Nelly, cuyo llamado se viralizó entre comunidades defensoras de animales y usuarios indignados.

Quién es el conductor Pedro Sola

Pedro Sola es un conductor mexicano de televisión, conocido principalmente por formar parte del histórico programa de espectáculos Ventaneando, una de las emisiones más reconocidas de la televisión de México. Con varias décadas de trayectoria en los medios, se convirtió en una personalidad popular por su estilo directo, sus comentarios sobre celebridades y también por momentos virales que trascendieron la pantalla tradicional hacia las redes sociales.

El presentador forma parte de la generación de comunicadores que consolidaron el formato de periodismo de espectáculos en México, junto a figuras como Pati Chapoy, conductora principal de Ventaneando. A lo largo de los años, Pedro Sola construyó una imagen pública basada en opiniones polémicas, humor y participación constante en debates sobre artistas y temas de actualidad dentro del entretenimiento mexicano.

Tras sus comentarios sobre los perros, Pedro Sola intentó frenar la crisis de imagen con una disculpa pública. El conductor reconoció que sus palabras fueron desafortunadas y señaló que sentía vergüenza por la forma en que expresó su opinión. Sin embargo, el pedido de disculpas no logró detener la reacción de sectores que consideran insuficiente su explicación.

El caso abrió además un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de los comunicadores y el impacto de las declaraciones realizadas en televisión abierta. Mientras algunos usuarios defienden que se trató de una opinión expresada en tono polémico, organizaciones y ciudadanos críticos sostienen que las palabras utilizadas fueron graves por involucrar referencias a posibles actos de maltrato animal.

La polémica mantiene al conductor mexicano en el centro de la conversación digital, con pedidos para que TV Azteca revise su permanencia en pantalla, mientras continúa el seguimiento sobre la marcha convocada y las consecuencias que podría tener este episodio en su carrera televisiva.