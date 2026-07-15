El Tesoro anunció una licitación de $5,44 billones, con un rollover de 183,12% La mayor parte de las adjudicaciones se concentró en instrumentos a tasa fija y ajustados por inflación, mientras que el jueves se realizará una segunda rueda del bono AO29 por hasta u$s150 millones adicionales. Por Agregar C5N en









La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $5,44 billones en la última licitación de deuda en pesos, resultado que le permitió alcanzar un rollover del 183,12% respecto de los vencimientos del período. De esta manera, el Tesoro consiguió renovar la totalidad de los compromisos que expiraban e incluso captar financiamiento adicional.

La mayor parte de las colocaciones se concentró en instrumentos a tasa fija y ajustados por inflación. En el segmento de LECAP y BONCAP se adjudicaron $2,38 billones con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, a una tasa efectiva mensual (TEM) de 1,92% y una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) de 25,59%.

En tanto, el bono ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2028 captó $1,08 billones y fue adjudicado con una TIREA de 8,07%. A su vez, el bono TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 obtuvo colocaciones por $0,63 billones, con un margen de 8,06%.

En los instrumentos dólar linked, el Tesoro adjudicó $0,26 billones en el bono con vencimiento el 31 de agosto de 2026, a una TIREA de 7,77%; otros $0,87 billones en el título con vencimiento el 10 de mayo de 2027, con una TIREA de 3,16%; y $0,22 billones en el bono que vence el 15 de diciembre de 2028, con una TIREA de 9,08%.

Por otra parte, en el tramo de títulos en dólares (hard dollar), el Gobierno recibió ofertas por un total de u$s1.046 millones para el bono AO29 y adjudicó u$s470 millones. El título, con vencimiento el 31 de octubre de 2029, fue colocado a una TIREA de 8,29% y una tasa nominal anual (TNA) de 7,99%.

Como parte del esquema de financiamiento, la Secretaría de Finanzas informó además que este jueves se realizará una segunda rueda del bono AO29 al mismo precio de corte de la licitación, por un monto adicional de hasta u$s150 millones.