Contundente decisión de Telefe: corrió a un reconocido conductor y le dio el lugar a Marley La señal reorganizó su programación por un motivo particular. Todos los detalles. Agregar C5N en









Se espera un miércoles en donde no faltará tensión. Redes sociales

Telefe reorganizó su programación para este miércoles en función del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La principal modificación es la salida de Iván de Pineda del horario habitual de Pasapalabra, espacio que será ocupado por Marley con Por el Mundo Mundial, el especial de cobertura que el conductor viene realizando desde el inicio del torneo junto a Ian Lucas y Vicky Xipolitakis.

El operativo del canal arrancó desde el mediodía con un Flash Mundial informativo a las 12. A las 13 llegó Palpitando la Previa con Sofi Martínez en vivo desde los alrededores del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, acompañada por Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar. A las 14 comienzó la previa oficial con Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt al frente del análisis táctico, y a las 16 el pitazo inicial del Argentina-Inglaterra. El cierre de la noche llegará a las 21.30 con Por el Mundo Mundial, donde Marley mostrará todo lo que dejó el encuentro en Atlanta.

La jornada también incluye un movimiento inusual en Gran Hermano Generación Dorada, ya que habrá nominación y eliminación en vivo este miércoles, algo que no suele ocurrir en ese día de la semana. Se irá el participante que menos votos tenga, en una dinámica exprés que le aportará más tensión a la jornada.

Telefe desvinculó a Zoe Bogach En paralelo a los cambios de programación, Telefe tomó otra decisión contundente, ya que desvinculó a Zoe Bogach del stream La Jugada mediante una llamada telefónica. La exparticipante de Gran Hermano 2023 se presentó igual en las instalaciones del canal por recomendación de sus abogados, dado que no había recibido notificación formal por escrito, pero el personal de seguridad le impidió el ingreso.

Zoe Bogach llegó acompañada por su madre, Aixa Abasto, y realizó un vivo de TikTok para dejar constancia del momento. "Lo que hicieron conmigo ayer en la puerta de Telefe no se lo merece nadie. Ni siquiera un animal", disparó en redes. También relató las condiciones en que las trataron: "Así nos trataron a mí y a mi mamá: nos dejaron afuera, con el frío, mientras ella estaba enferma". Más adelante agregó: "Me sentí maltratada, destratada, usada y completamente descartable".

Redes sociales Según indicó la periodista Laura Ubfal en Bondi Live, el conflicto no tuvo relación con la participación de su ex Manuel Ibero en Gran Hermano sino con problemas de convivencia con sus compañeras: "El tema no tiene nada que ver con Manu. Ella tenía problemas con Mica Viciconte, con Pestañela, habló de Romina. Hace rato que la querían sacar del streaming". Por su parte, Yanina Latorre fue más directa en SQP: "La contrataron y después la echaron del streaming por todo lo que dice. Es peligrosa. Es una chica que no está bien, alguien la tenía que parar y necesita ayuda". La propia Zoe Bogach reconoció haber recibido advertencias previas: "Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice". Aun así, consideró que la decisión fue desmedida y cuestionó la forma en que se manejó su salida: "Duele todavía más porque durante todos estos meses siempre hablé bien del canal, lo defendí públicamente y me callé muchísimas cosas aunque también dije muchas, lo admito".