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Atacaron a una ex Gran Hermano en medio de los festejos por la Selección argentina

La participante sufrió un inesperado ataque que le provocó lesiones en el cuerpo. Tras el episodio, recurrió a sus redes sociales y les pidió ayuda a sus seguidores para identificar al responsable.

Katia Fenocchio sufrió un terrible momento durante los festejos del mundial.

Katia Fenocchio sufrió un terrible momento durante los festejos del mundial.

Katia Fenocchio, ex participante de Gran Hermano, fue atacada con pirotecnia durante el festejo de la selección argentina. Luego del mal momento, grabó un video para las redes y denunció el hecho.

La ex participante salió al cruce contra las criticas.
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Todo ocurrió mientras La Tana celebraba la victoria de Argentina frente a Suiza. La ex Gran Hermano llegó al centro de Ramos Mejía, donde cientos de hinchas festejaban el triunfo, a bordo de una lujosa limusina. En medio de la euforia, la influencer sacó gran parte de su cuerpo por el techo del vehículo para saludar a la gente y filmar con su celular. Sin embargo, el momento de celebración terminó en un gran susto cuando una cañita voladora perdió el control y salió disparada directamente hacia ella.

Al ver lo ocurrido, La Tana se refugió de inmediato dentro de la limusina. Minutos después, grabó un extenso descargo que compartió en sus redes sociales, donde relató el angustiante episodio que vivió durante los festejos y el que sentenció haber sido apropósito.

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La participante publicó el video donde se ve el momento exacto del ataque y escribió, “esto es maldad pura, fue a propósito. Esto no es joda. Si alguien tiene más info, al privado. Me van llegando más cosas, más videos. Voy a llegar más a fondo y hacer lo que corresponde".

Luego, viralizó su descargo donde hablaba totalmente enfurecida, "me acaban de tirar una cañita voladora. Fue adrede, me quemaron todo el pelo", empezó diciendo. Luego le pidió ayuda a las personas que grabaron el momento, "quiero los videos porque había mucha gente grabándome y cuando sepa quien fue lo voy a denunciar", sentenció. "¿Cómo pueden ser tan basuras? me quemaron todo el pelo fue apropósito", acusó.

Katia Fennochio mostró las secuelas del ataque que recibió

Katia tras ser atacada con pirotecnia mostró las secuelas en su cuerpo y pelo, “miren esta cañita voladora. Me lastimaron todo el dedo y todo el pelo, me lo quemaron", detalló furiosa y continuó, “la cañita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito”, denunció.

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