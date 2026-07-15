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La senadora paraguaya que se peleó con Mbappé celebró la eliminación de Francia: "Llegó el karma"

Celeste Amarilla acudió al congreso paraguayo vestida con los colores de España y sumó picante a la polémica que había protagonizado con el delantero francés en redes sociales. "Como muchos, feliz", expresó.

La senadora Celeste Amarilla se burló de Francia con un look inspirado en La Roja.

La senadora Celeste Amarilla se burló de Francia con un look inspirado en La Roja.

La senadora Celeste Amarilla volvió a jugar fuerte en el Congreso paraguayo. Este miércoles se presentó con un look rojo y amarillo en homenaje a la Selección de España, que dejó afuera a la Francia de Kylian Mbappé en semifinales del Mundial 2026. "La Madre Patria", dijo con una sonrisa, mostrando su outfit con saquito de Zara y guiño español.

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La legisladora por el PLRA, que ya había quedado en el ojo de la tormenta por sus dichos contra el crack francés, no se guardó nada: "A Mbappé le llegó el karma", disparó, celebrando la caída de los galos. "El karma paraguayo, no solo el mío", agregó, picante como siempre.

Amarilla había sido cuestionada por insultos racistas hacia el delantero, lo que obligó al gobierno paraguayo a sacar un comunicado de repudio. Ella, sin embargo, se defendió: "Jurídicamente no hay nada. Estoy feliz con la eliminación de Mbappé. Lo hice para bancar a nuestros futbolistas".

Además, la senadora aclaró que no tuvo contacto directo con el jugador, más allá del cruce mediático y el comunicado que difundió. Sí recibió una catarata de amenazas de hinchas franceses en redes, aunque destacó un mensaje curioso: "La Costa Azul y el golfo de Porto están enamorados de vos hasta la perpetuidad".

El martes, Amarilla había amagado con demandar a Mbappé por referirse a ella como una "mujer despreciable e indigna" de su cargo. "Eso es violencia de género contra una política elegida por el voto popular", sostuvo, aunque luego se retractó de sus propios insultos: "Fue un desatino".

El jugador francés ya había encendido la mecha en el duelo contra Paraguay cuando se negó a saludar al arquero guaraní tras el 1-0 en octavos y festejó con los puños cerrados frente a él. Antes del partido, había declarado: "Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter".

Pero la historia tuvo su giro: España le ganó 2-0 a Francia y se metió en la final del Mundial. El equipo de Luis De La Fuente espera ahora al ganador de la otra semi, Argentina vs Inglaterra.

Los comentarios racistas de Amarilla contra Mbappé

La eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas extradeportivas del Mundial 2026. Después de la derrota por 1-0 en Filadelfia, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó en su cuenta de X una serie de mensajes con expresiones consideradas racistas, xenófobas y discriminatorias contra el capitán francés, Kylian Mbappé, lo que desató una inmediata repercusión internacional.

La legisladora calificó al delantero como "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo", además de afirmar que Francia "ganó de pedo" y que Mbappé "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido". En otro mensaje, incluso lamentó que los futbolistas paraguayos no lo hubieran agredido al finalizar el encuentro: "Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido".

La controversia aumentó cuando Amarilla volvió a referirse al delantero francés con otra publicación en la que escribió "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", además de alentar al arquero Orlando Gill a realizarle un gesto obsceno.

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