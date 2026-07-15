A qué hora juega Inglaterra vs. Argentina, por las semifinales del Mundial: formaciones y cómo verlo en vivo Lionel Scaloni aún no confirmó el equipo y se espera que haya cambios respecto al encuentro contra Suiza. En Atlanta, Lionel Messi jugará su primer partido ante los ingleses y buscará lograr el pase a la final en busca del bicampeonato. Por Agregar C5N en









El partido por las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra será en Atlanta desde las 16.

La Selección argentina jugará este miércoles contra Inglaterra en Atlanta en el marco de la segunda semifinal del Mundial 2026 en un duelo repleto de historia, en busca de un lugar en la gran final frente a España.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni empezó de mayor a menor en cuanto al juego ya que en la fase de grupos clasificó con puntaje ideal. Si embargo, a partir de los 16avos de final comenzó el sufrimiento ganado con mucho sufrimiento: le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, en octavos le dio vuelta un 2 a 0 a Egipto y en cuartos ante Suiza, también necesitó de los 120 minutos para asegurarse el pase a las semifinales.

En un partido especial, la figura argentina, Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo por su gran nivel, jugará su primer encuentro ante los ingleses y, además, con la eliminación de Francia, podría asegurarse el título como goleador del torneo por sobre Kylian Mbappé, ambos, por ahora con ocho tanto cada uno.

En cuanto al armado de del 11 titular que saldrá a la cancha, el técnico podría realizar algunos cambios en el mediocampo respecto al último choque: Nicolás González y Giuliano Simeone pelean por un lugar en lugar de Rodrigo De Paul. En caso que ingrese el ex - Argentinos Juniors lo haría como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho.

Además, en la última línea, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel también ponen en duda la confirmación final del equipo que disputará esta instancia final de eliminación directa.