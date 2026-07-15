"El que no salta...": el grito de los hinchas argentinos que tapó el himno de Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026, en el patido de Argentina ante Inglaterra, el grito de los fanáticos de la Scaloenta no se hizo esperar: "El que no salta es un inglés".
Los fanáticos de la Selección argentina se hicieron sentir ante el equipo británico en el cruce para pasar a la final del Mundial 2026.
En la previa de la semifinal del Mundial 2026, en el patido de Argentina ante Inglaterra, el grito de los fanáticos de la Scaloenta no se hizo esperar: "El que no salta es un inglés".
El fanatismo por la Scaloneta se hizo notar con un ruido ensordecedor que no dejó escuchar al canción patria del rival de la Scaloneta en el encuentro por el pase a la final de la Copa Mundial.
El momento se hizo viral en redes, y dejó en claro la profunda disputa entre ambos países, que tiene una explicación histórica y que es la guerra de Las Malvinas.
Mietras los cuerpos técnicos y los jugadores intentaron disimular ese momento, para no contribuir a un ambiente "picante" en la cancha y en las tribunas, el cruce entre ambos simpatizantes se sintió más que nunca.
Al momento de sonar las estrofas del himno británico, una silbatina imponente bajó desde los sectores copados por la marea celeste y blanca, buscando neutralizar el canto de los europeos. “Ya lo ve, ya lo ve, el que no salta, es un inglés”, coreó la garganta de la parcialidad albiceleste.
Argentina e Inglaterra vuelven a enfrentarse en la Copa del Mundo por sexta vez. Desde la Guerra de Malvinas, el cruce adquirió un significado especial y dejó algunos de los capítulos más recordados de la historia del fútbol, con Diego Maradona como protagonista absoluto.
El historial compelto entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales es: Chile 1962 (primera fase). Inglaterra 3-1 Argentina, Inglaterra 1966 (Cuartos de final). Inglaterra 1-0 Argentina, México 1986 (cuartos de final). Argentina 2-1 Inglaterra, Francia 1998 (octavos de final) Argentina 2(4) Inglaterra 2(3) y Corea-Japón 2002 (primera fase). Inglaterra 1 Argentina 0.