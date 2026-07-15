El emotivo mensaje de la AFA para Lionel Messi antes del partido con Inglaterra: "Le pedimos a Dios que el tiempo se detenga" En la previa del duelo ante Inglaterra, la Asociación del Fútbol Argentino le dedicó una publicación al capitán, que a los 39 años buscará llevar al equipo a una nueva final. Por Agregar C5N en









La AFA emocionó con un homenaje a

A horas de la esperada semifinal del Mundial frente a Inglaterra, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo homenaje a Lionel Messi, con un mensaje que refleja el sentimiento de millones de argentinos hacia el capitán de la Selección, quien a sus 39 años continúa escribiendo páginas históricas con la camiseta albiceleste.

La publicación comienza con una frase cargada de emoción: "Solo le pedimos a Dios que el tiempo se detenga un instante cada vez que Lionel Messi entra a una cancha con la camiseta de la Selección Argentina", y expresa el deseo de que "nunca llegue ese último silbato" ni "el partido final" del rosarino con el combinado nacional.

En el texto, la AFA sostiene que Messi "ya dejó de ser solamente un futbolista" y lo define como "un sentimiento que atraviesa generaciones". Además, repasa su recorrido desde "el chico que soñó en Rosario" hasta "el capitán que levantó todas las copas y el hombre que consiguió que un país entero volviera a creer".

La Asociación también pone el foco en el valor simbólico del compromiso ante Inglaterra. Según destacó, el cruce representa "el único gran clásico mundial que Lionel Messi nunca había podido disputar con la camiseta de la Selección", por lo que considera que, "a los 39 años, la historia vuelve a escribir un capítulo que parecía reservado para las leyendas".

En lo deportivo, Messi se encuentra en un gran momento. El capitán argentino es el máximo goleador del Mundial junto a Kylian Mbappé, y buscará ampliar esa cifra para conducir a la Albiceleste a una nueva final.