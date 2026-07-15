15 de julio de 2026 Inicio
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Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Entró en vigencia la última etapa del esquema de actualización dispuesto por la Secretaría de Transporte. El incremento es del 2%.

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Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

Aumentaron los boletos de 104 líneas de colectivos del AMBA: cómo quedaron las tarifas

La Secretaría de Transporte de la Nación implementó este martes un nuevo aumento del 2% en las tarifas de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata del tercer y último ajuste previsto dentro del esquema de incrementos escalonados anunciado en mayo, que acumuló una suba total del 6% durante el trimestre.

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Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para los viajes de entre 0 y 3 kilómetros pasó de $728,28 a $742,81 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada. El ajuste anterior había comenzado a regir el 15 de junio.

La actualización alcanza únicamente a las líneas de colectivos nacionales, identificadas con la numeración del 1 al 195. En tanto, las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires no modifican sus tarifas, ya que ambas jurisdicciones aplicaron incrementos a comienzos de julio. Actualmente, el boleto mínimo es de $820,99 en CABA y de $1.063,98 en territorio bonaerense.

Nuevo aumento de colectivos: cómo quedaron las tarifas

  • De 0 a 3 kilómetros: $742,81.
  • De 3 a 6 kilómetros: $861,66.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36.
  • Más de 27 kilómetros: $1.337,06.

En cambio, los pasajeros que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar deberán abonar tarifas más elevadas en todos los tramos.

Qué pasará con el boleto de tren

Por otra parte, los trenes metropolitanos del AMBA mantienen el esquema de aumentos ya establecido. Tras la actualización aplicada el 1 de julio, el pasaje mínimo en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur continúa en $380, mientras se espera un nuevo ajuste previsto para el 1 de agosto.

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