La Selección argentina consiguió otro triunfo memorable: jugó a puro carácter, le ganó 2-1 a Inglaterra y enfrentará a España en la final

La albiceleste volvió a mostrar su garra en un partido friccionado, lo dio vuelta y consiguió una victoria épica con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Ahora, irá por más gloria el domingo contra el equipo español.

La Selección argentina volvió a mostrar su chapa y derrotó 2-1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, por lo que enfrentará a España en el partido decisivo. En un partido trabado y que se le hizo cuesta arriba, la albiceleste jugó con el corazón y lo de vuelta con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El partido se jugó en un contexto especial, ya que reavivó el recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982 y se desarrolló a 40 años del histórico "Gol del Siglo" anotado por Diego Maradona.

El inicio del partido transcurrió de forma caliente, debido a una discusión entre el astro Lionel Messi y Jude Bellingham por una protesta del futbolista inglés al árbitro estadounidense Ismail Elfath. Tras esa acción, los siguientes minutos estuvieron marcados por un juego friccionado y cerrado, por lo que no hubo situaciones claras de gol.

En tal sentido, durante algunos fragmentos del primer tiempo, el equipo de Thomas Tuchel tuvo una leve superioridad con las intervenciones de los mediocampistas Declan Rice y Elliot Anderson. Sin embargo, la albiceleste se impuso con la marca de Leandro Paredes y Enzo Fernández, mientras que Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister buscaron avanzar con la pelota para quebrar las líneas inglesas.

En tanto, las infracciones fueron un factor clave en la primera parte, ya que hubo 12 de Inglaterra y 7 de Argentina. Ambos equipos buscaron cortar los ataques que podían llevar peligro para los arcos. Se trató de un elemento crucial ya que ninguno de los dos tuvo remates al arco, pese que los de Scaloni buscaron con un remate de Enzo Fernández de media distancia.

El comienzo del complemento tuvo otra cara: la Selección intentó con dos remates de Julián Álvarez que no terminaron en gol pero que mostraron el empuje de la albiceleste. Inglaterra, por su parte, contó con una férrea defensa para contrarrestar los avances albicelestes.

Cuando Argentina atravesaba su mejor momento en el encuentro, llegó el baldazo de agua fría luego de que Anthony Gordon abriera el marcador para los ingleses a los 10 minutos del segundo tiempo después de filtrarse sobre el sector de Nahuel Molina, luego de un centro de Morgan Rogers.

La albiceleste sintió el golpazo pero demostró su carácter con otro intento de Fernández. Los de Scaloni buscaban por todos los caminos, mientras que los ingleses se replegaron rápidamente para defender el resultado y apostaron a algún contraataque.

En tanto,

Scaloni sorprendió con la inclusión de Giuliano Simeone en la formación titular en reemplazo de Rodrigo De Paul para enfrentar al conjunto inglés después del triunfo 3-1 contra Suiza por los cuartos de final. Se trata de la segunda vez que el futbolista de Atlético de Madrid juega desde el inicio en la cita mundialista.

Por su parte, el DT del equipo europeo, Thomas Tuchel, dispuso que Reece James reemplace a Ezri Konsa, Djed Spence a Nico O'Reilly y Morgan Rogers a Noni Madueke después de la victoria 2-1 contra Noruega en la ronda anterior.

El cruce entre Lionel Messi y Jude Bellingham. Redes sociales

En un partido especial, la figura argentina, Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo por su gran nivel, juega su primer encuentro ante los ingleses y también busca convertirse en el máximo goleador del torneo, debido a que acumula ocho tantos y lidera el ranking junto al francés Kylian Mbappé.

Por su parte, Inglaterra llega con la ilusión al máximo y con el gran objetivo de meterse en su primera final en un Mundial después de 60 años. Sus grandes figuras en lo que va del certamen son el mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, quienes anotaron seis goles cada uno.

El vencedor de esta instancia enfrentará a España, que venció 2-0 a Francia. La final se llevará adelante el domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.

Mirá los goles del triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra: formaciones