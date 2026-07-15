La industria utilizó el 58,4% de su capacidad instalada en mayo y profundizó la caída en sectores clave

La actividad manufacturera registró en mayo una utilización de la capacidad instalada del 58,4%, levemente por debajo del nivel de un año atrás. La caída estuvo impulsada por el retroceso de la metalmecánica, la industria automotriz y los textiles, mientras que la refinación del petróleo fue el sector de mejor desempeño gracias al mayor procesamiento de crudo.

La utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera se ubicó en 58,4% durante mayo de 2026 , lo que representa una leve baja respecto del mismo mes del año pasado, cuando el indicador había alcanzado el 58,9%. Si bien la diferencia es de apenas medio punto porcentual, el desempeño refleja un escenario de menor actividad en varios sectores industriales, especialmente en la metalmecánica, la industria automotriz y los productos textiles.

Entre los rubros con mayor nivel de utilización de la capacidad instalada se destacaron la refinación del petróleo , con un 88,7%; las industrias metálicas básicas , con 75,4%; papel y cartón, con 68,1%; sustancias y productos químicos , con 65,6%; y productos alimenticios y bebidas , con el 60,0%, todos por encima del promedio general.

En el extremo opuesto se ubicaron la metalmecánica , excepto automotores, con apenas 38,7%; productos de caucho y plástico , con 39,6%; productos textiles , con 42,2%; productos del tabaco, con 43,2%; la industria automotriz , con 45,5%; edición e impresión , con 54,0%; y productos minerales no metálicos , con 55,5%.

La mayor incidencia negativa correspondió a la metalmecánica , excepto automotores, c uyo nivel de utilización cayó desde el 46,0% registrado en mayo de 2025 hasta el 38,7% este año . El retroceso estuvo impulsado principalmente por la fuerte disminución en la producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, la fabricación de maquinaria agrícola descendió 29,6% interanual, mientras que la producción de electrodomésticos registró una caída aún mayor, del 34,1%.

La industria automotriz también mostró un deterioro significativo. El sector operó al 45,5% de su capacidad instalada, muy por debajo del 56,8% alcanzado un año atrás, como consecuencia de una menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Otro de los sectores afectados fue el de alimentos y bebidas, que registró un nivel de utilización del 60,0%, inferior al 61,7% observado en mayo de 2025. La baja estuvo vinculada principalmente a una menor producción de carne vacuna y a la reducción en la elaboración de bebidas. Según el IPI manufacturero, la producción de carne vacuna cayó 7,7% interanual, mientras que la elaboración de gaseosas, aguas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas disminuyó 9,3%. A su vez, datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA) reflejaron una contracción del 14,6% en el volumen de ventas de bebidas sin alcohol, aguas, jugos, isotónicas y energizantes.

Los productos textiles también evidenciaron una desaceleración. El sector utilizó el 42,2% de su capacidad instalada, frente al 47,4% de igual mes del año anterior, en un contexto de menores niveles de producción y ventas de los fabricantes nacionales.

En contraste, la principal nota positiva provino de la refinación del petróleo, que elevó su nivel de utilización de la capacidad instalada hasta el 88,7%, frente al 73,3% registrado en mayo de 2025. El incremento respondió al mayor procesamiento de petróleo crudo y se vio acompañado por un crecimiento en la elaboración de combustibles.