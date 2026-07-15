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Argentina vs. Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: un país paralizado y expectante por el partido de la Selección

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

- 15 de julio 2026 - 07:28
Argentina vs Inglaterra en vivo: un país paralizado y expectante por el partido de la selección

Argentina vs Inglaterra en vivo: un país paralizado y expectante por el partido de la selección

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La Selección argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival de España en la gran final del próximo domingo. El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 frente a uno de los seleccionados más poderosos del torneo.

Argentina llega invicta a las semifinales luego de finalizar primera en el Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. En la fase eliminatoria superó a Cabo vede en dieciseisavos de final, derrotó a Egipto en octavos y eliminó a Suiza en cuartos para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Inglaterra, por su parte, avanzó como líder de su grupo tras ganarle a Panamá, Croacia y empatar con Ghana. Luego eliminaron a Congo en dieciseisavos, a México en octavos y a Noruega en cuartos de final para volver a instalarse en una semifinal mundialista.

El ganador del encuentro se enfrentará a España, que se convirtió en el primer finalista tras derrotar 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, en una actuación que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Más allá de lo deportivo, el choque entre Argentina e Inglaterra siempre trasciende el fútbol. La rivalidad mantiene como telón de fondo la Guerra de Malvinas de 1982 y revive inevitablemente el histórico cruce del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó la recordada "Mano de Dios" y el considerado "Gol del Siglo" para el triunfo argentino por 2-1. Además, el duelo de este miércoles tendrá un condimento especial: será el primer partido de Lionel Messi frente a Inglaterra con la camiseta de la Selección mayor.

La emotiva publicación de la AFA en homenaje a Messi antes de la semifinal ante Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra, la AFA publicó un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi, en el que expresó el deseo de que "nunca llegue ese último silbato" y de seguir disfrutando al capitán con la camiseta de la Selección argentina. La publicación destaca que el rosarino "ya dejó de ser solamente un futbolista" para convertirse en "un sentimiento que atraviesa generaciones", recuerda que levantó todas las copas con la Albiceleste y remarca el valor de vivir su legado "en tiempo real".

La Ciudad desplegará un mega operativo de seguridad en el Obelisco

Entre 700 y 800 policías participarán del dispositivo especial que incluirá cortes de tránsito, monitoreo y un vallado preventivo para ordenar una eventual celebración tras el partido.

Así se vive la previa del partido en las escuelas argentinas

La FIFA recordó el partido de Diego Maradona frente a Inglaterra en el 86

A horas de la segunda semifinal, la FIFA publicó un video en sus redes sociales en el que resume el partidazo que jugó Diego Maradona contra Inglaterra en el mundial de México 1986.

Argentina vs Inglaterra: dónde ver el partido

La cobertura estará a cargo de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, con opciones de streaming en DGO, TyC Sports Play y MiTelefe.

Argentina vs Inglaterra: posibles formaciones

El posible 11 de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.

El posible 11 de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, y Harry Kane.

Messi y Kane, cara a cara por la "Bota de Oro"

La semifinal entre Argentina e Inglaterra también tendrá un atractivo individual: la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026. Lionel Messi llega con ocho goles y comparte la cima de la tabla de artilleros con Kylian Mbappé, quien todavía mantiene chances de quedarse con el premio ya que Francia disputará el partido por el tercer puesto. Del lado inglés, Harry Kane suma seis tantos y necesita una actuación decisiva para acercarse a los líderes.

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