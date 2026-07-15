Argentina vs. Inglaterra, en vivo por el Mundial 2026: un país paralizado y expectante por el partido de la Selección

La emotiva publicación de la AFA en homenaje a Messi antes de la semifinal ante Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra, la AFA publicó un emotivo mensaje dedicado a Lionel Messi, en el que expresó el deseo de que "nunca llegue ese último silbato" y de seguir disfrutando al capitán con la camiseta de la Selección argentina. La publicación destaca que el rosarino "ya dejó de ser solamente un futbolista" para convertirse en "un sentimiento que atraviesa generaciones", recuerda que levantó todas las copas con la Albiceleste y remarca el valor de vivir su legado "en tiempo real".