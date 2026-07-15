Mundial 2026: la reacción del Dibu Martínez ante los silbidos de la hinchada de Inglaterra En la previa del partido por las semifinales, el arquero de la Selección argentina salió al estadio para la entrada en calor y recibió el rechazo de los fanáticos británicos. Por Agregar C5N en









El temple del Dibu Martínez ante la silbatina de los ingleses. Redes sociales

El partido entre Argentina ante Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026 generó polémica desde el primer momento: cuando la Selección ingresó a la cancha para hacer la entrada en calor, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez fue abucheado por los hinchas ingleses en la previa al inicio del partido.

El marplatense recibió silbidos cuando pisó el campo del Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos, ante un estadio colmado, y se escuchó una silbatina desde el lugar que ocupó la parcialidad británica.

El arquero hizo gala de su estilo e ignoró por completo las provocaciones. Completó la entrada en calor con total normalidad y se unió al resto de sus compañeros.

Dibu Martínez salió a calentar y... ¡ATENCIÓN A LA REACCIÓN DE LOS HINCHAS DE INGLATERRA!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0qBCTgwcku — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026 El Dibu Martínez, cuestionado por The Sun Los hinchas ingleses silbaron a Emiliano "Dibu" Martínez cuando salió al campo para realizar la entrada en calor, y enseguida las redes sociales recordaron el artículo del medio británico The Sun sobre "los trucos sucios del Dibu Martínez".