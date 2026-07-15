La llamativa decisión que tomaría Telefe con Pablo Giralt tras el Mundial 2026 Luego de la Copa del Mundo, el canal reveló los inesperados planes para su gran estrella del relato. Agregar C5N en









El canal de las pelotas cambiaría el rol del relator.

El reconocido relator Pablo Giralt se encuentra transitando una de las etapas más brillantes y exitosas de su carrera en los medios de comunicación. Como la voz principal encargada de narrar las hazañas de la Selección argentina en la pantalla de Telefe durante el Mundial 2026, su figura logró una enorme repercusión popular, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de las transmisiones deportivas.

Su labor no pasó desapercibida y generó un furor absoluto en las redes sociales, especialmente tras su conmovedor relato en la ajustada victoria albiceleste por 3 a 2 ante Egipto en los octavos de final. Dicho momento se volvió viral al instante, acumulando una impresionante cifra que superó los 440 mil "me gusta" en la publicación del tanto del empate, un reflejo del fuerte vínculo emocional que el periodista logró entablar con la audiencia.

Este excelente presente profesional viene acompañado de un imponente éxito en materia de audiencia, ya que llegó a cosechar un pico colosal de 35,6 puntos de rating en las transmisiones de la Copa, triplicando holgadamente los registros de sus competidores directo. En este contexto de altísima exposición, que comparte junto a Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez, el canal de las pelotas planea estirar su racha ganadora con una sorpresiva propuesta para el relator.

Qué decisión tomó Telefe con Pablo Giralt Con el claro objetivo de capitalizar su enorme popularidad y el gran cariño que se ganó por parte de los televidentes, las autoridades de la señal tomaron la sorpresiva determinación de convocar al periodista para que se sume a la próxima temporada de MasterChef Celebrity. La noticia se dio a conocer a través de Streams Telefe, donde el periodista Diego Ferrari reveló que su incorporación al prestigioso certamen de cocina se encuentra "un 99,5% confirmada", perfilándose como la primera gran incorporación de la nueva edición.

De concretarse su participación, Giralt no será el primer referente de la comunicación deportiva en colgarse el delantal y cambiar las cabinas de transmisión por cocinas del canal. Previamente, otras figuras del periodismo y el análisis deportivo como Tití Fernández y Sofía Martínez probaron suerte en las hornallas, sumándose a recordados exdeportistas de la talla de Maxi López, el Turco García y el Negro Enrique.

Esta llamativa jugada se dará en el marco de una renovación importante para el exitoso certamen culinario, que se prepara para volver a la pantalla chica con varias modificaciones en su estructura. Mientras que está asegurado que Wanda Nara continuará al frente de la conducción y que Damián Betular seguirá evaluando los platos de los famosos, la producción aún busca un reemplazo para Donato De Santis, al tiempo que se especula fuertemente con una posible baja de Germán Martitegui. De esta manera, el relator, quien este año también se alzó con el premio Martín Fierro al Mejor programa futbolístico por su destacada labor durante el Mundial de Clubes, se prepara para dar un vuelco total en su rutina diaria. Tras el pitazo final de la gran cita mundialistaa, el relator de la Selección Argentina deberá cambiar los micrófonos por los platos en el que promete ser el desafío más inesperado y divertido de toda su trayectoria en la televisión nacional.