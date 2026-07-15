Marta Fort hizo una confesión íntima de su padre, a 12 años de la muerte de Ricardo

Desde Miami, la hija del empresario reveló aspectos desconocidos sobre la vida privada de su padre.

A más de 12 años de la muerte de Ricardo Fort , Marta Fort volvió a colocar el apellido familiar en el centro de la escena con una revelación que rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas de streaming. Desde Miami , donde participa de la cobertura del Mundial 2026 , la influencer habló sin filtros sobre la intimidad de su padre durante una transmisión junto al streamer Tomás Mazza .

En dicha emisión, Martita confirmó lo que durante años fue motivo de especulaciones públicas: "Mi papá siempre fue gay" . La frase tuvo un enorme impacto porque, según explicó, era una realidad que tanto ella como su hermano Felipe Fort conocieron desde la infancia y que jamás fue un secreto dentro de la familia.

Durante la conversación, Marta profundizó sobre cómo vivieron ella y su hermano la conformación de su familia. "Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual" , aseguró, al recordar que crecieron con absoluta naturalidad respecto de la orientación sexual de Ricardo Fort.

Incluso relató que desde pequeños hablaban abiertamente en el jardín de infantes sobre el proceso mediante el cual habían llegado al mundo mediante gestación subrogada y sobre la pareja de su padre, sin sentir que hubiera algo que ocultar. Para la influencer, la vida privada del empresario nunca fue un tema tabú dentro del entorno familiar.

La hija del recordado empresario también despejó otro de los grandes interrogantes que acompañaron durante años la vida mediática de "El Comandante". Según explicó, las relaciones públicas con figuras como Virginia Gallardo , Érika Mitdank o Claudia Ciardone no eran presentadas en la intimidad familiar como romances verdaderos.

"Las chicas que aparecían en televisión nunca fueron nuestras madrastras ni nos dijeron que eran sus novias", sostuvo. Luego fue todavía más contundente al afirmar que aquellas apariciones respondían a una estrategia de exposición mediática y que Ricardo contrataba mujeres para protagonizar escenas frente a las cámaras antes de regresar a su vida privada.

La reacción de Felipe Fort sobre las fotos en bikini de Marta Fort

Mientras Marta Fort continúa instalada en Miami realizando contenidos vinculados al Mundial 2026, una publicación en Instagram volvió a convertirla en tendencia. La influencer compartió un álbum de fotografías disfrutando de una jornada de playa con una microbikini y acompañó las imágenes con el mensaje "Parada por MIA y seguimos". En pocos minutos, la publicación reunió miles de "me gusta" y una enorme cantidad de comentarios que destacaban su look y su presencia en Estados Unidos.

Sin embargo, el foco de la conversación terminó desplazándose hacia un comentario realizado por su hermano mellizo. Entre cientos de mensajes apareció la intervención de Felipe Fort, quien escribió una breve pero llamativa advertencia: "Ojito que los estoy leyendo".

La frase fue interpretada por miles de usuarios como un gesto protector hacia Marta y rápidamente se convirtió en uno de los comentarios con mayor interacción dentro de la publicación.

El comentario de Felipe a su hermana, Marta Fort, en Instagram.

La reacción de Felipe generó una ola de respuestas entre los seguidores de ambos hermanos. Muchos usuarios destacaron el fuerte vínculo que mantienen desde pequeños y celebraron la complicidad que suelen mostrar públicamente. La escena volvió a reflejar la cercanía que caracteriza a los hijos de Ricardo Fort, quienes en los últimos años comenzaron a tener una presencia cada vez más activa tanto en redes sociales como en proyectos vinculados al entretenimiento y al streaming.