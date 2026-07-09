Patricia Bullrich reconoció que no le gustan las colectoras y lamentó: "No encontramos un sistema mejor" La senadora de La Libertad Avanza había afirmado que las listas colectoras que impulsa la Casa Rosada "deforman el sistema electoral" y había rechazado la suspensión de las PASO. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad de Javier Milei.

Entre las idas y vueltas por la derogación, suspensión o modificación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich desdijo sus críticas a las listas colectoras que propone la Casa Rosada y concluyó este jueves: "No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor".

Bullrich consideró que un sistema que permita una sola colectora "es resolver en parte lo que se resolvía en las PASO", es decir, que muchos postulantes compitan en elecciones abiertas por una misma candidatura partidaria. 24 horas antes había considerado ante la prensa acreditada en el Senado que las colectoras "deforman el sistema electoral".

"Lo dije planteando que es necesario resolver un problema de internas partidarias que las PASO acortan mucho el tiempo de gobierno", ratificó Bullrich a La Nación este jueves.

La exministra de Seguridad explicó que desde el oficialismo quieren que no haya PASO "porque es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie".

Cuántos votos necesita La Libertad Avanza para avanzar con la reforma electoral El proyecto de reforma electoral necesita mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Las negociaciones las encabezan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, y Bullrich con los legisladores dialoguistas en el Senado. Con 21 legisladores propios y entre 7 y 9 senadores aliados, La Libertad Avanza necesita no solo el apoyo de los gobernadores dialoguistas, sino también del PRO y la UCR.