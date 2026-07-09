Tras los terremotos, Venezuela le exigió al rey Carlos III que libere el oro retenido en Londres

Delcy Rodríguez pidió destrabar las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra para financiar la reconstrucción del país. También reclamó la liberación de fondos bloqueados en el FMI.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reclamó al rey Carlos III que intervenga para destrabar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. Según sostuvo, esos recursos son fundamentales para afrontar la reconstrucción del país tras los terremotos que provocaron miles de muertos y heridos .

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Además del pedido dirigido a la Corona británica, la mandataria confirmó que mantuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de los recursos venezolanos que permanecen bloqueados en ese organismo.

" Ese oro es de nuestro pueblo y debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto ", afirmó Rodríguez durante una transmisión del canal estatal VTV. La funcionaria remarcó que el país cuenta con recursos suficientes para salir adelante, aunque denunció que permanecen inmovilizados por las sanciones internacionales. " Venezuela tiene recursos con que recuperarse, con que levantarse ", aseguró.

El reclamo involucra las 31 toneladas de oro que permanecen depositadas en el Banco de Inglaterra. Desde hace varios años, la Justicia británica impide que Caracas disponga de esos activos al desconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo del país.

Rodríguez también volvió a cuestionar las sanciones internacionales y pidió que cesen las restricciones financieras impuestas contra Venezuela. " Tenemos los recursos bloqueados ", sostuvo antes de insistir: " Desde acá, voy a reiterar un llamado que no hemos cesado: cese a las sanciones y al bloqueo contra Venezuela. Nuestro país tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación ".

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Mientras el Gobierno venezolano intenta acceder a recursos para financiar la reconstrucción, a diario, se actualiza la cantidad de víctimas que dejaron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. Las tareas de rescate siguen activas en las zonas más afectadas.

De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, el desastre ya dejó 3.811 muertos, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 personas sin hogar. Además, cientos de edificios colapsaron en distintas localidades del país y miles de efectivos civiles y militares permanecen desplegados para asistir a los damnificados y continuar la búsqueda de sobrevivientes.

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Rodríguez precisó que los equipos de emergencia ya rescataron a 6.462 personas desde que ocurrieron los sismos y aseguró que el operativo continuará mientras exista la posibilidad de hallar sobrevivientes entre los escombros. "No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", expresó durante una conferencia de prensa en Caracas.