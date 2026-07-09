Murió Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de los años 90 Fue pieza clave en la campaña presidencial de Fernando De la Rúa y la mente detrás de recordadas publicidades, como "La llama que llama". Falleció durante la madrugada luego de transitar una neumonía, según informó su familia. Por Agregar C5N en









Murió Ramiro Agulla. Redes sociales

El publicista Ramiro Agulla, una de las figuras más influyentes de los años 90, murió este jueves durante la madrugada. La noticia la informó su familia y generó una fuerte conmoción en el mundo de la comunicación. El cuadro de la neumonía que había sufrido días antes, se complicó y la evolución derivó en un shock séptico, según informó Infobae.

A lo largo de su trayectoria, Agulla revolucionó la publicidad junto a Carlos Baccetti al frente de la histórica agencia Agulla & Baccetti. Fue el creador de una de las piezas más recordadas como La llama que llama y el spot con el latiguillo de campaña de Fernando De la Rúa: “Dicen que soy aburrido”.

Solo cambia la ubicacion del logo...pero los amigos no desaparecen...solo mueren.

Siempre vivo p mi pic.twitter.com/dlilXHJeqg — carlos baccetti (@carlosbaccetti1) July 9, 2026 Junto a Baccetti recibieron múltiples premios. Encabezó campañas que trascendieron el ámbito comercial y se convirtieron en fenómenos, tanto en la Argentina como en el exterior, consolidando un estilo innovador que dejó una huella en el sector.

Su compañero lo despidió en redes sociales y compartió una vieja foto: “Feliz viaje, hermano. Solo cambia la ubicación del logo...pero los amigos no desaparecen...solo mueren. Siempre vivo para mí”.

Quién era Ramilo Agulla, el publicista que falleció a sus 66 años Ramiro Agulla nació en 1964 en Río Gallegos, aunque desde muy pequeño se instaló junto a su familia en Buenos Aires. Realizó sus estudios secundarios en el tradicional Colegio Champagnat y luego se formó en la Escuela de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, siguiendo, en parte, el vínculo con los medios y la comunicación que había heredado de su padre.

Sus primeros pasos en la industria los dio en la agencia León Chocrón, una firma de pequeño tamaño especializada en campañas para distribuidoras cinematográficas. Tras dar sus primeros pasos en el sector, Agulla continuó su carrera en J. Walter Thompson, mientras que Carlos Baccetti desarrolló experiencia en las agencias Ricardo De Luca y Lautrec Nazca Saatchi & Saatchi. Luego de coincidir en Verdino Bates y consolidar una exitosa dupla, en 1994 fundaron Agulla & Baccetti, la agencia que revolucionó la publicidad argentina y que, años más tarde, se integró a la red internacional Lowe & Partners Worldwide.