El tren Sarmiento no se detendrá en la estación Liniers durante el fin de semana: los motivos

Por obras, el tren Sarmiento no frenará en la estación Liniers entre el viernes y domingo

Los usurarios del tren Sarmiento sufrirán durante este fin de semana una interrupción temporal del servicio en la estación Liniers . El transporte anunció un cronograma del servicio que une Once con Moreno para dichos días. Según se detalló, la medida forma parte de las obras incluidas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que busca mejorar la infraestructura y la seguridad del sistema ferroviario .

Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos: realizarán un corte de energía sobre las cuatro vías, de manera escalonada, para permitir el tendido de los cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

La renovación apunta a incrementar la seguridad operativa y reducir las fallas recurrentes del sistema actual. El objetivo es modernizar la red, optimizar los tiempos de circulación y minimizar los riesgos tanto para pasajeros como para el personal ferroviario.

Según advirtieron, las obras podrían posponerse en caso de que las condiciones climáticas sean adversas para realizar los trabajos en las vías. Por su parte, durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre , también se llevarán a cabo obras de montaje de nuevos aparatos de vía en la estación Caballito.

Para avanzar con esas tareas será necesario interrumpir la energía en el tercer riel, por lo que los trenes del ramal Once–Moreno circularán de forma limitada entre Liniers y Moreno, sin llegar a la terminal porteña.

El Tren Roca y San Martín también sufrirán un servicio limitado el fin de semana

Trenes Argentinos detallaron que, por obras en zona de vías, el domingo 2 de noviembre, el Tren Roca circulará con recorrido limitado entre las estaciones Retiro y José C. Paz.

Durante dicha jornada, se realizará el recambio de tendido de vías en el paso a nivel Entre Ríos, entre las estaciones Sol y Verde y Pte. Derqui. Las tareas que se llevarán a cabo incluyen cambio de losetas, mantenimiento pesado del tendido, reemplazo de durmientes y trabajos en los desagües.

En tanto, el Tren Roca también circulará con servicio limitado el mismo domingo en el ramal Bosques vía Quilmes, entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías. Y lo mismo sucederá en el ramal Boques vía Temperley, entre Plaza Constitución y Bosques.

Durante las obras, se realizará una renovación de vías en el tramo comprendido entre Ranelagh y Sourigues, informó Trenes Argentinos. Habrá una instalación de dovelas de hormigón y la reposición de un nuevo tendido de rieles con durmientes de hormigón, elementos que permitirán una mejora sustancial en la calidad y confiabilidad del trayecto.