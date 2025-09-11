Accidente en las vías del tren Roca: un micro fue embestido por una formación del ramal Ezeiza El ramal Constitución-Ezeiza funciona con servicio limitado y llega hasta la estación Monte Grande debido al hecho ocurrido en la calle Pravaz. Hay 12 heridos. Por







Accidente en las vías del tren Roca. Redes sociales

Un micro que circulaba por la calle Pravaz en Ezeiza intentó cruzar las vías a pesar de la señal de alerta y fue embestido por una formación del tren Roca. Por ese motivo, el servicio está limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

El vehículo involucrado es un micro de Tienda León que decidió avanzar igual, a pesar de todas las advertencias alrededor de las 6 de mañana. El hecho obligó a que la circulación normal se demore y afecte al traslado de miles de usuarios en hora pico.

Hay al menos 12 heridos, pero ninguno de gravedad, por el momento, y el funcionamiento continúa siendo limitado durante las primeras horas del jueves.

En la imagen se puede ver como el micro está entero en la parte de adelante, pero fue embestido por la parte de atrás. Lo que indica que, logró pasar casi hasta el final y la cola del vehículo quedó atrapada.