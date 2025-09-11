11 de septiembre de 2025 Inicio
Accidente en las vías del tren Roca: un micro fue embestido por una formación del ramal Ezeiza

El ramal Constitución-Ezeiza funciona con servicio limitado y llega hasta la estación Monte Grande debido al hecho ocurrido en la calle Pravaz. Hay 12 heridos.

Accidente en las vías del tren Roca.

Un micro que circulaba por la calle Pravaz en Ezeiza intentó cruzar las vías a pesar de la señal de alerta y fue embestido por una formación del tren Roca. Por ese motivo, el servicio está limitado entre Plaza Constitución y la estación de Monte Grande.

Un camión y una camioneta provocaron un fuerte choque en la autopista Perito Moreno.
Fuerte choque entre un camión y una camioneta en la autopista Perito Moreno: hay cinco heridos

El vehículo involucrado es un micro de Tienda León que decidió avanzar igual, a pesar de todas las advertencias alrededor de las 6 de mañana. El hecho obligó a que la circulación normal se demore y afecte al traslado de miles de usuarios en hora pico.

Hay al menos 12 heridos, pero ninguno de gravedad, por el momento, y el funcionamiento continúa siendo limitado durante las primeras horas del jueves.

En la imagen se puede ver como el micro está entero en la parte de adelante, pero fue embestido por la parte de atrás. Lo que indica que, logró pasar casi hasta el final y la cola del vehículo quedó atrapada.

