Ya están en venta los pasajes de micro para las vacaciones de verano: cuánto cuestan los boletos para cada destino Las principales empresas de transporte ofrecen los primeros tickets para viajar en la temporada alta y los lugares más elegidos son Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú. ¿Cuáles son los más económicos y cuáles los más caros desde la Ciudad de Buenos Aires?







Bariloche e Iguazú, los destinos más caros. Redes sociales

Las principales empresas de transporte de larga distancia ya comenzaron a ofrecer pasajes de micro para la temporada alta de verano, la cual comienza el 1 de enero. Los viajes parten desde la Ciudad de Buenos Aires y los destinos más elegidos ya tienen demanda.

Se trata de pasajes solo ida y, entre los más buscados del país, está Mar del Plata, que es uno de los destinos más destacados de la ruta del verano. El boleto más barato para el 1 de enero cuesta $54.800 por tramo.

Entre otros destinos y con precios considerablemente más altos, Bariloche es uno de los destinos más caros. El pasaje solo de ida desde Buenos Aires asciende a $180.400, lo que se convierte en un trayecto largo durante la temporada.

En cuanto a los boletos para el norte del país, Salta tiene la ida en aproximadamente $101.000, mientras que el valor para Iguazú es de $119.500. Los destinos tienen mayor visita durante el verano.

El destino cuyano Mendoza aparece una tarifa de $85.000 por tramo. Es una de las grandes ofertas porque combina montaña, la ruta del vino y la oferta gastronómica, lo que lleva a que no sea solo un destino destacado en temporada de verano, sino en cualquier momento del año.