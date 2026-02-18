Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix Se trata de un thriller policial intenso, con escenas de acción y un fuerte componente emocional. + Seguir en







¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?: la plataforma volvió a sorprender con un thriller cargado de tensión, corrupción y lazos familiares puestos al límite. La producción llegó hace pocos días al catálogo y ya encabeza el ranking global, desplazando a otros títulos que venían liderando el top 10 en varios países.

El avance oficial muestra el clima oscuro y vertiginoso que domina la trama, con persecuciones, negociaciones límite y el conflicto interno de los personajes atrapados entre la ley y la lealtad familiar. Con una narrativa intensa y un ritmo sostenido, esta propuesta brasileña se convirtió en una de las sorpresas del mes y ya figura entre las más vistas a nivel mundial, consolidando el crecimiento del cine policial latinoamericano dentro del streaming.

Desde su estreno el 11 de febrero, el adelanto se volvió tendencia en redes, impulsando aún más el fenómeno en la plataforma.

Aviso general: hermandad Sinopsis de Aviso general: hermandad, la película furor en Netflix La historia se sitúa en São Paulo, en medio de una escalada de violencia que sacude a la ciudad. Una joven de 18 años, hija del fundador de una organización criminal conocida como la Hermandad, es secuestrada por policías corruptos.

Mientras el grupo enfrenta el traslado de sus líderes a cárceles de máxima seguridad —lo que amenaza su equilibrio interno—, la tía de la chica, una abogada con vínculos peligrosos, intenta negociar con las autoridades para rescatarla con vida. La tensión escala cuando la facción ordena una “Salve Geral”, una secuencia de ataques coordinados contra fuerzas de seguridad que sumergen a la ciudad en el caos. Dirigida por Pedro Morelli, la cinta tiene una duración de 103 minutos y combina drama familiar con crimen organizado y crítica social.

Tráiler de Aviso general: Hermandad Embed - Aviso general - Hermandad ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino Reparto de Aviso general: Hermandad El elenco está encabezado por: Naruna Costa

Camilla Damião

Seu Jorge

David Santos

Marcélia Cartaxo

Lee Taylor

Enio Cavalcante

Hermila Guedes

Yetunde Hammed