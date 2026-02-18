IR A
IR A

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

Se trata de un thriller policial intenso, con escenas de acción y un fuerte componente emocional.

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?: la plataforma volvió a sorprender con un thriller cargado de tensión, corrupción y lazos familiares puestos al límite. La producción llegó hace pocos días al catálogo y ya encabeza el ranking global, desplazando a otros títulos que venían liderando el top 10 en varios países.

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
Te puede interesar:

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

El avance oficial muestra el clima oscuro y vertiginoso que domina la trama, con persecuciones, negociaciones límite y el conflicto interno de los personajes atrapados entre la ley y la lealtad familiar. Con una narrativa intensa y un ritmo sostenido, esta propuesta brasileña se convirtió en una de las sorpresas del mes y ya figura entre las más vistas a nivel mundial, consolidando el crecimiento del cine policial latinoamericano dentro del streaming.

Desde su estreno el 11 de febrero, el adelanto se volvió tendencia en redes, impulsando aún más el fenómeno en la plataforma.

Aviso general: hermandad

Sinopsis de Aviso general: hermandad, la película furor en Netflix

La historia se sitúa en São Paulo, en medio de una escalada de violencia que sacude a la ciudad. Una joven de 18 años, hija del fundador de una organización criminal conocida como la Hermandad, es secuestrada por policías corruptos.

Mientras el grupo enfrenta el traslado de sus líderes a cárceles de máxima seguridad —lo que amenaza su equilibrio interno—, la tía de la chica, una abogada con vínculos peligrosos, intenta negociar con las autoridades para rescatarla con vida. La tensión escala cuando la facción ordena una “Salve Geral”, una secuencia de ataques coordinados contra fuerzas de seguridad que sumergen a la ciudad en el caos. Dirigida por Pedro Morelli, la cinta tiene una duración de 103 minutos y combina drama familiar con crimen organizado y crítica social.

Tráiler de Aviso general: Hermandad

Embed - Aviso general - Hermandad ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Reparto de Aviso general: Hermandad

El elenco está encabezado por:

  • Naruna Costa
  • Camilla Damião
  • Seu Jorge
  • David Santos
  • Marcélia Cartaxo
  • Lee Taylor
  • Enio Cavalcante
  • Hermila Guedes
  • Yetunde Hammed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El estreno de Netflix que está conmoviendo a todos.
play

Esta miniserie de Netflix tiene una denuncia especial de un hecho sanitario y está conmocionando a todos: cómo se llama

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer a muchos espectadores.
play

Netflix metió un bombazo y sumó la película independiente más exitosa de la historia: cuál es

Una opción ideal para quienes buscan series cortas.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y todo el mundo habla de la serie tras su estreno

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia:
play

Esta película sobre la amistad y los roces en el amor a pura comedia llegó a Netflix y es tendencia: de cuál se trata

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 24 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 35 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 44 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora