De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

Con seis episodios y basada en hechos reales ocurridos en la Polonia industrial de los años 70, la producción reconstruye la lucha de una médica contra el silencio del Estado frente a la contaminación por plomo que afectó a cientos de niños.

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial.

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 

Desde su estreno en Netflix, Niños de plomo se convirtió en una de las producciones más comentadas del catálogo internacional de la plataforma. La miniserie polaca, compuesta por seis capítulos, combina drama histórico y denuncia social para contar una historia tan inquietante como real: el envenenamiento masivo por plomo que afectó a niños en una zona industrial de Alta Silesia durante la década de 1970.

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. En ese contexto, la figura de Wadowska-Król se vuelve central no solo como médica sino como denunciante, enfrentándose a presiones institucionales, amenazas y obstáculos burocráticos mientras intenta proteger a los niños afectados por el saturnismo, nombre clínico de la intoxicación por plomo.

En términos estéticos, la producción apuesta por una reconstrucción sobria y realista de la Polonia industrial de los años 70. La fotografía de tonos apagados, los escenarios fabriles y hospitalarios y el ritmo narrativo pausado refuerzan la sensación de asfixia social que atraviesa la historia. Algunos críticos han comparado su clima con otras ficciones europeas centradas en desastres sanitarios o ambientales, destacando su capacidad para transformar datos médicos y expedientes administrativos en un relato humano profundamente conmovedor.

Sinopsis de Niños de plomo, la serie que sorprende a todos en Netflix

La trama sigue a la doctora Jolanta Wadowska-Król, interpretada por Joanna Kulig, quien comienza a detectar en sus pequeños pacientes síntomas que se repiten con alarmante frecuencia: anemia severa, problemas neurológicos, dificultades en el desarrollo y un deterioro general que no encuentra explicación inmediata. A medida que profundiza en los estudios clínicos, descubre que la causa no es individual sino ambiental. La contaminación proveniente de plantas metalúrgicas y fundiciones de plomo y zinc en la región de Szopienice, distrito de Katowice, está intoxicando a toda una generación.

niños de plomooo

Tráiler de Niños de plomo

Embed - NIÑOS DE PLOMO Trailer (2026) SUBTITULADO / Lead Children Trailer [HD] Netflix

Reparto de Niños de plomo

El elenco refuerza el peso dramático de la historia. Además de Kulig, reconocida internacionalmente por su trabajo en cine europeo, participan Agata Kulesza, Kinga Preis, Micha urawski, Zbigniew Zamachowski y Sebastian Pawlak, quienes encarnan tanto a familiares de las víctimas como a funcionarios y representantes del aparato estatal. Las actuaciones han sido uno de los aspectos más destacados por la crítica especializada, que subraya la intensidad contenida de Kulig y la forma en que la serie construye tensión a partir de decisiones éticas más que de golpes de efecto.

niños
