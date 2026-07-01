Liberaron a los youtubers argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta que había sido detenidos en Estados Unidos intentando ingresar al estadio de Inter Miami con acreditaciones vencidas fueron liberados recientemente y volverán al país próximamente.
Beni Mármol y Pato Perrotta habían sido arrestados tras eludir la seguridad del Hard Rock Stadium intentando ingresar con acreditaciones vencidas. La causa seguirá en Argentina.
Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta que había sido detenidos en Estados Unidos intentando ingresar al estadio de Inter Miami con acreditaciones vencidas fueron liberados recientemente y volverán al país próximamente.
“Ya están en libertad”, confirmó el propio manager de los streamers, Waltar Costabel, quien detalló que “ambos seguirán la causa en Argentina” y aseguró que “en las próximas horas podrán regresar al país”, según consultó TN Show.
Los creadores de contenido estuvieron presos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), luego que intentaran eludir la seguridad del Hard Rock Stadium mostrando acreditaciones vencidas durante el encuentro entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026. Las autoridades interceptaron a los creadores de contenido de forma directa cuando estos alcanzaron el campo de juego.
En ese momento, los agentes notaron la irregularidad en las identificaciones presentadas y procedieron al arresto inmediato. Ante los oficiales, Perrotta justificó su presencia en el lugar con una excusa profesional asegurando que fue “contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior”.
Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales, con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Su contenido abarca desafíos, viajes y coberturas de eventos, generalmente realizados en conjunto y acompañados por Bisicleta, un joven uruguayo que completa el trío.
Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi 10 años de trayectoria en el ambiente gamer. Mármol, oriundo de Lanús e hijo del dueño de Punto Límite, uno de los bares más conocidos de la zona, llegó a su entorno para sumar caos y humor a los videos. Pese a la diferencia de más de 6 años de edad, la amistad que los une derivó en una sociedad creativa que hoy va más allá de sus canales individuales, ya que fueron convocados como entrenadores del Team Balanza, el equipo liderado por Mati Amboade.