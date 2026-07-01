Liberaron a los youtubers argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos en pleno Mundial 2026 Beni Mármol y Pato Perrotta habían sido arrestados tras eludir la seguridad del Hard Rock Stadium intentando ingresar con acreditaciones vencidas. La causa seguirá en Argentina. Por Agregar C5N en









El mánager de Beni Mármol y Pato Perrotta confirmó que los youtubers fueron liberados y regresarán al país próximamente. Instagram

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta que había sido detenidos en Estados Unidos intentando ingresar al estadio de Inter Miami con acreditaciones vencidas fueron liberados recientemente y volverán al país próximamente.

“Ya están en libertad”, confirmó el propio manager de los streamers, Waltar Costabel, quien detalló que “ambos seguirán la causa en Argentina” y aseguró que “en las próximas horas podrán regresar al país”, según consultó TN Show.

Los creadores de contenido estuvieron presos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), luego que intentaran eludir la seguridad del Hard Rock Stadium mostrando acreditaciones vencidas durante el encuentro entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026. Las autoridades interceptaron a los creadores de contenido de forma directa cuando estos alcanzaron el campo de juego.

En ese momento, los agentes notaron la irregularidad en las identificaciones presentadas y procedieron al arresto inmediato. Ante los oficiales, Perrotta justificó su presencia en el lugar con una excusa profesional asegurando que fue “contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior”.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, detenidos en Estados Unidos Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido argentinos con mayor presencia en redes sociales, con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones en sus videos. Su contenido abarca desafíos, viajes y coberturas de eventos, generalmente realizados en conjunto y acompañados por Bisicleta, un joven uruguayo que completa el trío.