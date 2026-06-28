Detuvieron a dos youtubers argentinos en Miami por colarse en un partido del Mundial

La Policía de Miami detuvo este sábado a los influencers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta tras ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium. El incidente ocurrió durante el partido entre las selecciones de Portugal y Colombia por la Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, los jóvenes lograron sortear tres anillos de seguridad en los accesos del recinto. Para concretar la maniobra, utilizaron acreditaciones vencidas correspondientes a un evento deportivo previo.
Las autoridades interceptaron a los creadores de contenido de forma directa cuando estos alcanzaron el campo de juego. En ese momento, los agentes notaron la irregularidad en las identificaciones presentadas y procedieron al arresto inmediato.
Ante los oficiales, Perrotta justificó su presencia en el lugar con una excusa profesional. El detenido aseguró que fue “contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior”.
La Justicia estadounidense fijó una fianza para los acusados
El sistema judicial del condado de Miami-Dade imputó a ambos jóvenes por el delito de interferencia en un espectáculo deportivo. Esta infracción conlleva penas severas de hasta cinco años de prisión efectiva, por lo cual los magistrados les impusieron una fianza de u$s2.500 a cada uno para recuperar su libertad.
El estado de Florida implementó leyes más estrictas para castigar estos episodios luego de los graves disturbios ocurridos en la final de la Copa América 2024. En aquel certamen, numerosos simpatizantes forzaron las puertas del mismo estadio para ver el choque entre Argentina y Colombia.
Los arrestados son oriundos de Buenos Aires y construyeron su popularidad en internet a través de la publicación de retos físicos y desafíos extremos. Ambos creadores acumulan cientos de miles de suscriptores en sus plataformas digitales y sus producciones superan el millón de visualizaciones.