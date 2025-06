Loan Peña: qué se sabe sobre el nene desaparecido en Corrientes y cómo continúa la investigación judicial

El funcionario judicial se refirió al encuentro entre el Millonario y Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la Liga Profesional, en la Ciudad, y destacó la existencia de este sistema de emergencia rápida que da a conocer los datos del niño o niña desaparecido.

Búsqueda de Loan Danilo Peña Redes Sociales

“Empezaron a darse diversas situaciones que me dieron a entender que algo más estaba pasando con este caso. Hoy, con el diario del lunes entiendo que es así”

La causa empezó como un caso provincial pero a medida que se conocieron los testimonios de los presentes ese día hubo detenciones y tomó intervención la justicia federal. “Tenemos acreditado que al menor lo sustrajeron de ese lugar, no se perdió”, destacó Schaefer.

Loan Peña: penas de hasta 15 años para los acusados

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a 7 imputados por el delito de sustracción del menor en calidad de coautores, en la causa que investiga la desaparición, hace un año, de LDP en Corrientes, con penas de 5 hasta 15 años de cárcel.

La decisión va en línea con el pedido del fiscal de Goya, Mariano de Guzmán, junto a los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mangano y el fiscal general Marcelo Colombo.

Los procesados son Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi.

En el caso del séptimo detenido, el comisario Walter Adrián Maciel, fue procesado como partícipe necesario del delito de sustracción y ocultamiento del menor, calificado por la gravedad del delito y su calidad de funcionario público.

El último almuerzo familiar de Loan Peña en El Algarrobal Redes Sociales

Quienes son los 7 imputados

Antonio Benítez: es el esposo de Laudelina, hermana de José, es tío político de Loan. Impulsó la salida al naranjal a la que lo siguieron los chicos. Fue el primer detenido en la causa.

Laudelina Peña: es la tía de Loan. Ella estuvo presente en el almuerzo familiar del 13 de junio, el día en que el pequeño desapareció. En una entrevista, relató que vio al menor dirigirse hacia un área donde había naranjas y lo acompañó hasta cierto punto cercano a un alambrado y una tranquera. Después de 15 días de búsqueda, se quebró y declaró que el pequeño murió atropellado en Corrientes. Esta versión nunca pudo probarse.

Daniel "Fierrito" Ramírez: amigo de Benítez, también formó parte del grupo que fue a buscar naranjas. Fue sospechoso desde el inicio de la investigación.

Carlos Guido Pérez: capitán de navío retirado, llegó con su esposa, Victoria Caillava, quien era Directora de Producción de la localidad de 9 de Julio. Está detenido; se lo investiga por captación con fines de explotación.

María Victoria Caillava: esposa de Ramírez, caminó hacia el naranjal y fue detenida con su marido, días después de la denuncia por la desaparición de Loan.

Mónica del Carmen Millapi: esposa de Ramírez, caminó hacia el naranjal y fue detenida con su marido, días después de la denuncia por la desaparición de Loan.

Walter Maciel: es el comisario del pueblo, de 2.500 habitantes, y que estuvo en un primer momento a cargo de la búsqueda de Loan.

Los 7 imputados por la desaparición de Loan Redes Sociales

La investigación

Los fiscales determinaron que, “después del almuerzo en la casa de la abuela de Loan, Catalina, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovecharon que José Peña (el padre) y la abuela del niño se encontraban haciendo la sobremesa conversando con el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava; apartaron a Loan de la esfera de custodia de su padre, utilizando la excusa de ir a buscar naranjas con los otros niños (atrayendo al menor a que los acompañe) a un monte alejado a más de diez minutos a pie y cuya ubicación hacía imposible que el menor pueda ser visualizado desde la casa de Catalina Peña donde se encontraba su padre”.

Detallaron que en ese recorrido, y a medio camino hacia el naranjal -donde ya se encontraba Benítez-, en una tranquera en la que estaba Ramírez esperando a las mujeres y los niños, Laudelina había convencido a la prima de Loan de retornar a la casa alegando que allí también había árboles con naranjas, logrando que todos los menores se quedaran solos con los otros tres mayores que habían ido hacía ahí y que participaron de la sustracción.

En el naranjal se produjo “un suceso que desencadenó en la sustracción del menor, el cual luego fue alejado del lugar y ocultado”, situación que “perdura al día de la fecha”, según los fiscales.

La foto que sacó Camila, prima de Loan, de la caminata hasta el naranjal Redes Sociales

Las hipótesis de la jueza Pozzer Penzo: “Se habrían llevado al menor”

La jueza Pozzer Penzo sostuvo que Loan habría estado en el lugar conocido como El Naranjal y que habría seguido sólo o con otras personas, el trayecto que marcó uno de los perros, que era hasta cerca de una escuela abandonada, donde hay sospechas de que Caillava y Pérez, habrían levantado al menor luego de un posible accidente o evento criminal para llevárselo fuera de la esfera de custodia de su padre, y que se desconozca su paradero hasta la actualidad.

Para De Guzmán, Mángano y Colombo, existen sospechas de que, para ello, se utilizó “el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, en el cual se hallaron rastros odoríficos del menor”.

Según la reconstrucción de la justicia, los últimos adultos en estar con Loan en la zona del Naranjal después del almuerzo fueron: Benítez, Ramírez y Millapi. “Los tres no pueden desentenderse del resultado en la desaparición del niño. En principio, fueron al Naranjal y estuvieron con él, con los niños hasta desconocer en sus relatos qué pasó con el niño a su cuidado”, apuntó la jueza.

"Resulta lejano a toda lógica que un niño de tan corta edad, en un lugar desconocido pueda perderse de la vista como de la supervisión de cinco adultos a plena luz del día", según la magistrada.

“Lo indubitable es que Loan sigue sin aparecer, las últimas personas que estuvieron con él son las detenidas, y dos que fueron los únicos con posibilidades ciertas de sacarlo de la zona donde fuera visto por última vez”, indicó Pozzer Penzo.

Entre las pruebas vinculadas al caso están los relatos incongruentes de las menores, Macarena Peña y Camila Núñez, que fueron sometidas a evaluaciones psicológicas. Macarena declaró que la pasaron a buscar a ella y su mamá, Laudelina, para que dijeran que ocurrió un accidente y que les habían ofrecido una casa si lo hacían.

“Me sentí indefensa, me vinieron a buscar, me fui sola, no tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículos en el trayecto a Corrientes capital”, sostuvo la joven ante la prensa. Fueron acompañadas por el abogado local José Codazzi, que manejaba, y en medio del viaje hicieron un cambio de auto y subió un acompañante, que la joven reconoció que era el senador provincial Diego Pellegrini. “Es muy grave la situación que vivimos”, detalló Macarena.

La causa paralela: “Se metieron 10 tipos a entorpecer la causa”

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, elevó a juicio la causa que involucra a los 10 imputados que se presentaban como asesores de la Fundación Lucio Dupuy en el marco de la causa por la desaparición de Loan en Corrientes.

Todos los imputados serán juzgados por haber retenido a menores que estuvieron con el niño desaparecido y de haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación. También se los acusa de defraudación a la administración pública

Los acusados son el psicólogo Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.

En este punto, el fiscal Schaefer detalló que “la finalidad, en principio, era ayudar en la causa y terminó siendo todo lo contrario". Dijo que estas personas "encerraron a las menores, Camila y la hija de Laudelina, Macarena. Una de las razones por las que vinieron estas personas puede haber sido por una razón política. No tengo dudas”.

"No pierdo las esperanzas de que haya un quiebre. Hay tiempos procesales donde los arrepentidos pueden decir o no determinadas cosas. Hay una falsa creencia que si no aparece (Loan) no van a ser juzgados. No es cierto. Sea una cuestión de trata o un accidente se va a sumar a esta causa", detalló el funcionario.

Juzgado Federal de Goya en Corrientes Redes Sociales

Rumbo al juicio oral: el expediente viajó de Goya a Corrientes

El expediente del caso Loan fue elevado a juicio oral por el Juzgado Federal de Goya, este 7 de junio. La titular del Juzgado, Cristina Pozzer Penzo, tomó la decisión de enviar la causa a la Fiscalía Federal de Corrientes. El debate del tribunal podría empezar en diciembre próximo.

La Justicia logró unificar ambos expedientes, lo que implica que los 17 imputados serán juzgados en un único proceso. De ellos, seis llegarán presos al juicio, mientras que Mónica Millapi cumple prisión domiciliaria. Los otros 10 imputados, enfrentarán cargos por haber dificultado la investigación en diferentes etapas.

José Peña y María Noguera con la imagen de su hijo menor

La palabra de la familia: “Seguimos sin comprender lo que pasó”

José Peña, uno de los hermanos de Loan, habló con C5N sobre el sentimiento que tiene la familia al cumplirse un año de la desaparición de Loan: ”Es una etapa muy difícil, seguimos sin comprender lo que pasó".

De la conversación surgen las diferencias que hay entre la familia, sobre todo de la parte paterna del menor, es decir, con la tía de Loan, Laudelina, que está detenida: "Sucedieron muchas cosas... Hubo personas, funcionarios públicos, familia paterna de Loan, Laudelina, un comisario" implicados en la sustracción y el encubrimiento del menor.

En diálogo con C5N, e joven sostuvo que no hay más información que la que está en el expediente, aunque “tampoco se descarta ninguna hipótesis. Seguimos esperando y buscando a Loan. Cualquier tipo de novedad, que se tenga, hay que acercarse al Juzgado Federal de Goya”.

La familia de Loan Danilo Peña está compuesta por sus padres, José Peña y María Noguera, y por sus ocho hermanos mayores, que son: Mariano, Fernando, César, Alfredo, José, Cristian Ramón, y dos hermanas cuyos nombres no fueron mencionados. Además, de la abuela materna de Loan, Catalina Peña, también es parte de la familia. Fue la anfitriona de aquel encuentro en el que se habría llevado adelante el rapto y ocultamiento del chico de cinco años en ese momento.

A un año de la desaparición de Loan habrá marchas y actividades en todo el país Redes Sociales

Un año sin Loan: marchas y actividades en Corrientes

Este viernes 13 se realizarán marchas y actividades en diferentes localidades de la provincia de Corrientes al cumplirse un año de la desaparición de Loan Danilo Peña. Se convocó a una concentración en la Plaza Cabral en Corrientes capital, luego habrá una misa en la localidad de 9 de Julio y una concentración frente al Juzgado Federal de Goya, a partir de las 19, donde la comunidad pedirá por la aparición del menor y por Justicia.