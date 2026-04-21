21 de abril de 2026 Inicio
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Manuel Adorni, Axel Kicillof y Victoria Villarruel confluyen en el homenaje al papa Francisco en Luján

El jefe de Gabinete, en medio del escándalo por las denuncias en la Justicia, el gobernador bonaerense y la vicepresidenta estarán presentes en la Basílica a partir de las 17.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
Adorni

Adorni, Kicillof y Villarruel estarán en Luján.

A un año del fallecimiento del Papa Francisco, gran parte del arco político nacional se hará presente en la misa que se celebrará en la Basílica de Luján este martes a las 17. En la ciudad bonaerense, ministros, funcionarios, legisladores y referentes de los principales espacios nacionales confluirán en una misa que tendrá un fuerte impacto político en medio de la construcción de un nuevo escenario electoral de cara al próximo año.

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La homilía será presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, el monseñor Marcelo Colombo, quien además estará acompañado por decenas de referentes episcopales de todo el país, en una imponente muestra de respeto a Jorge Bergoglio fallecido el 21 de abril del 2025. Con la intención de reivindicar el legado del santo padre, desde el episcopado hicieron saber a este medio que la misa estará centrada en la predicación de su palabra sobre el cuidado de los débiles y la reivindicación de la paz en medio de la extensión de la guerra en Medio Oriente protagonizada por Estados Unidos, Israel e Irán.

Pese a todavía seguir en Israel, donde viajó el último viernes para participar de las celebraciones por el día de la independencia del país de Medio Oriente, Javier Milei instruyó a su gabinete para participar del evento religioso. La participación de los principales referentes de la gestión libertaria tiene dos lecturas significativas. Por un lado, la decisión explícita del presidente de acercar posiciones con la iglesia católica en medio de las tensiones que generan los discursos violentos que promueve el primer mandatario y que los principales referentes del episcopado calificaron como “una creciente tendencia al autoritarismo”, al tiempo que expusieron su preocupación por “una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil”.

Papa Francisco

Si bien desde el oficialismo reconocen que la relación con la iglesia católica no tiene el nivel de confluencia que puede observarse, por ejemplo, con la comunidad judía al que el líder libertario continuamente trabaja por reivindicar, lo cierto es que en el gobierno advierten que no existe una rivalidad manifiesta y que no hay intención de romper los vínculos con la iglesia. Por eso, la decisión del libertario de que sus ministros participen de la homilía en homenaje a quien supo calificar como el “representante del maligno en la tierra” es toda una muestra del cambio de postura que adoptó el Ejecutivo.

En lo estrictamente político, quien estará a cargo de llevar la máxima representación del oficialismo será el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa su sexta semana en el ojo público luego del escándalo que desató su viaje a Punta del Este en avión privado y la posterior exposición del crecimiento de su patrimonio que es materia de investigación en la causa que llevan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Con el jefe de estado fuera del país, los Milei bendijeron al ex vocero para que encabece la comitiva que saldrá desde la Casa Rosada junto a todos los ministros, en un nuevo gesto de apoyo de los hermanos presidenciales a su alfil.

Los miembros del gabinete que acompañarán a Adorni a su primera aparición luego de la confirmación de que escrituró uno de sus departamentos por USD 115.000 menos que el valor de venta serán la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. También se hará presente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Manuel Adorni - reunión mesa política - abril 2026

La invitación de los funcionarios se concretó a través de la cancillería que conduce Pablo Quirno y con ayuda de la Secretaría de Culto, a cargo de Agustín Caulo. Ambos funcionarios trabajaron coordinadamente con los equipos de la Conferencia Episcopal Argentina para acercar las invitaciones de los principales ministros, gobernadores, titulares del poder legislativo y al propio presidente, quien por entonces agradeció la invitación pero confirmó que no podría asistir por su viaje planificado. En este sentido, desde el Episcopado hicieron saber su agradecimiento para con el jefe de estado por su gesto de asistir a la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en Jerusalén, uno de los lugares más importantes y sagrados para el catolicismo.

Si bien desde el Episcopado hicieron saber que “la misa va a estar enfocada en el homenaje al Papa Francisco y no tendrá otro fin más que recordarlo”, lo cierto es que el evento tendrá un fuerte impacto político puesto que por primera vez en la gestión libertaria, referentes de todo el arco político confluirán en un mismo evento. Entre ellos, la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien será la figura de mayor cargo jerárquico en el evento, se destaca. Desde hace meses, la titular del Senado no tiene contacto alguno con sus pares del gobierno, por lo que el posible encuentro entre la presidenta en ejercicio y sus compañeros de espacio genera fuertes expectativas.

También participarán de la Eucaristía el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien acaba de volver de su gira por España y se encamina a iniciar formalmente su carrera por la presidencia, y el intendente de Luján, Leandro Boto. Ante la consulta de este medio, desde todas las terminales aseguraron que la participación de las figuras nacionales se trata estrictamente de un homenaje al Papa argentino y no un acto con fines electoralistas, pese a que los ojos de todo el círculo rojo estarán puestos en los movimientos y encuentros que se den en la majestuosa basílica.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Comunicado Oficina del Presidente al Vaticano
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