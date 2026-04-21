21 de abril de 2026 Inicio
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La nueva propuesta de La POP para despertar con buen humor cada mañana

De 6 a 9, Damián “El Árabe” Ramil, La Barby y Carlos Sturze harán gala de su química al aire en Callen al Gallo. A continuación, José María Listorti se pone al frente de Re Tarde, combinando de 9 a 13 el humor inconfundible del conductor con la mejor selección musical y una interacción constante con la audiencia.

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La nueva propuesta para despertar con buen humor.

La nueva propuesta para despertar con buen humor.

Como parte de la renovación de la programación, Radio POP 101.5 redefinió su franja de la mañana, para comenzar el día de la mejor manera: de 6 a 9, Callen al Gallo es la nueva propuesta para despertar con buen humor y, a continuación, José María Listorti se pone al frente de Re Tarde, de 9 a 13, combinando el humor inconfundible del conductor con la mejor selección musical y una interacción constante con la audiencia.

Callen al Gallo, risas y alegría para los que recién se levantan

radio programa

Una atractiva propuesta de la mano de Damián “El Árabe” Ramil, La Barby y Carlos Sturze, quienes harán gala de su química al aire para contagiar risas y alegría a los que recién se levantan.

De 6 a 9 de la mañana, a las noticias imprescindibles y buenas canciones se sumará el humor característico de estas tres figuras, bien conocidas por los oyentes de la emisora.

Con la llegada de Callen al Gallo La POP apuesta a convertirse en el despertador más divertido de la radio, para comenzar cada día con una sonrisa.

Re Tarde, diversión con el inconfundible estilo de Listorti

Con la redefinición de la franja de la mañana, José María Listorti pasó a conducir Re Tarde en el horario de 9 a 13.

El programa, con su esencia divertida y su ritmo ágil, se posiciona como la opción ideal para quienes buscan transitar la mañana con una sonrisa, combinando el humor inconfundible del conductor con la mejor selección musical y una interacción constante con la audiencia.

nueva foto radio

Con este cambio, la emisora apuesta fuerte por el carisma y la trayectoria de Listorti y su equipo para acompañar a los oyentes en las mañanas.

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La nueva propuesta para despertar con buen humor.

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