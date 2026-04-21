21 de abril de 2026 Inicio
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Descubriendo Salta: el pueblo colgado de la montaña en el que tiene ríos, llamas y nada de señal

Este refugio salteño mezcla adobe colonial, aislamiento geográfico, paisajes de valles verdes y montañas escarpadas donde habitantes indígenas preservan costumbres en un ambiente sereno junto al río.

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Este destino conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales gracias a su aislamiento geográfico. 

Este destino conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales gracias a su aislamiento geográfico.  

  • Iruya está ubicado en la provincia de Salta a aproximadamente 2.780-2870 metros sobre el nivel del mar y 320 kilómetros al norte de la ciudad de Salta.

  • El pueblo conocido popularmente como "el pueblo que cuelga de la montaña" tiene solo 1500 habitantes y se accede únicamente desde la provincia de Jujuy recorriendo la ruta Nacional Nº 9 a 26 kilómetros.

  • Se recomienda visitar fuera de la temporada de lluvias de diciembre a marzo por riesgo de inundaciones que pueden dejar la localidad incomunicada.

  • Entre las actividades destacan el Mirador del Cóndor, el Mirador de la Cruz, el río Iruya, trekking hasta San Isidro, cabalgatas por cerros, exploración de quebradas, visita a comunidades indígenas vecinas, degustación de gastronomía local con locro, tamal y humita.

El norte de Argentina ofrece varios destinos montañosos que vale la pena visitar durante el año. Uno de los más conocidos es Iruya, con 1500 personas habitando este territorio. Está ubicado en la provincia de Salta y parece colgar de la montaña mezclando una belleza natural impresionante con una rica herencia cultural.

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Ubicado en la Quebrada de Humahuaca, este destino turístico ofrece un viaje en el tiempo gracias a sus casas de adobe, calles empedradas y la calidez de su gente que transportan a otra época. Rodeado de montañas y valles verdes, Iruya presenta un paisaje de belleza inigualable. El río Iruya serpentea a través del pueblo creando un ambiente tranquilo y relajante. Los habitantes en su mayoría de origen indígena lograron preservar sus costumbres y tradiciones evidentes en su vestimenta, música y gastronomía.

Este pintoresco pueblo conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales gracias a su aislamiento geográfico, siendo el lugar ideal para quienes desean escapar del ruido urbano y sumergirse en la naturaleza y la cultura local. En Iruya se pueden disfrutar diversas actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura local, como realizar caminatas por senderos que llevan a miradores con vistas panorámicas, visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque, o simplemente relajarse en la plaza principal.

Se recomienda ir fuera de la temporada de lluvias de diciembre a marzo ya que suele haber riesgo de inundaciones que pueden dejar a la localidad incomunicada.

Iruya

Dónde queda Iruya

Iruya está ubicado en Salta pero se accede desde Jujuy. Se encuentra específicamente en la región de los Valles Calchaquíes dentro de la Quebrada de Humahuaca. Esta pintoresca localidad se encuentra a unos 320 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, la capital de la provincia, y a aproximadamente 2.780-2870 metros sobre el nivel del mar. En 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional.

Qué se puede hacer en Iruya

Las experiencias disponibles en este pueblo colgado de la montaña mezclan naturaleza, aventura, cultura indígena y gastronomía tradicional:

  • Explorar las calles empedradas del pueblo transportándose a otra época
  • Contemplar la arquitectura colonial especialmente la Iglesia San Isidro Labrador
  • Visitar la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque
  • Embarcarse en caminatas escénicas que revelan impresionantes paisajes montañosos
  • Recorrer senderos que llevan a miradores impresionantes
  • Visitar el Mirador del Cóndor desde donde se puede apreciar la belleza del pueblo y sus alrededores
  • Contemplar vistas panorámicas desde el Mirador de la Cruz
  • Explorar valles profundos característicos de la zona
  • Disfrutar del río Iruya que serpentea a través del pueblo creando ambiente sereno
  • Darse un baño en el río Iruya para una experiencia más relajada
  • Realizar trekking desde Iruya hasta la localidad de San Isidro para amantes del senderismo
  • Explorar las quebradas cercanas al pueblo
  • Saborear el tamal tradicional preparado por los habitantes
Iruya
La magia de un paraje oculto entre las montañas permite a los visitantes alojarse en hosterías o cabañas que brindan una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza.

La magia de un paraje oculto entre las montañas permite a los visitantes alojarse en hosterías o cabañas que brindan una experiencia auténtica en contacto con la naturaleza.

Cómo llegar a Iruya

El camino para llegar a Iruya es largo y tiene un único acceso que solo puede realizarse desde la provincia de Jujuy recorriendo la ruta Nacional Nº 9 a 26 kilómetros. El viaje en auto desde Salta hasta Iruya lleva alrededor de 2 horas considerando un camino de alta montaña irregular que requiere precaución al manejar. Otra alternativa es utilizar el transporte público desde Humahuaca, Purmamarca o Tilcara con un trayecto de 5 horas y media. Para llegar en auto desde Buenos Aires el viaje toma aproximadamente 21 horas y 10 minutos cubriendo una distancia de 1.717 kilómetros, siendo la ruta principal la RN34 que atraviesa la Quebrada de Humahuaca, región de gran belleza natural, hasta este pueblo ubicado a 320 kilómetros al norte de la ciudad de Salta a aproximadamente 2.780-2870 metros sobre el nivel del mar.

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