De qué murió Luis Puenzo, director de la primera película argentina ganadora del Oscar

El cineasta, recordado por La historia oficial, se había alejado de la vida pública en los últimos años debido a problemas de salud.

Luis Puenzo , reconocido director argentino, destacado por haber dirigido La historia oficial, la primera película argentina ganadora del Oscar, falleció este martes a los 80 años , tras haberse alejado de la vida pública debido a problemas de salud.

Un día después de la muerte de Luis Brandoni , el cine argentino vuelve a sufrir una triste pérdida. La noticia de su muerte fue confirmada por su entorno cercano y por Argentores a través de un extenso comunicado en sus redes sociales.

" Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad . Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", indicaron desde la entidad.

En los últimos años, Puenzo experimentó algunos problemas de salud que lo obligaron a alejarse del medio, luego de haber sido titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y 2022. Recientemente atravesaba un momento delicado de salud que lo mantuvo hospitalizado. Sin embargo, no se detallaron los motivos de su fallecimiento.

La película aborda el impacto de la última dictadura militar (1976-1983), especialmente el drama de los niños apropiados durante ese período. Fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio .

El film obtuvo múltiples galardones, destacándose el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986 y, en esa misma ceremonia, Puenzo y Aída Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, la cinta fue premiada en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Luis Puenzo, un legado imborrable en el cine argentino

Puenzo había nacido en Buenos Aires el 19 de febrero de 1946 y desarrolló una carrera que combinó producciones locales con proyectos internacionales. Antes de su consagración dirigió Luces de mis zapatos (1973) y Las sorpresas (1975), sus primeros trabajos en el cine.

Tras el éxito de La historia oficial, continuó su filmografía con Gringo viejo, basada en la novela de Carlos Fuentes y protagonizada por Gregory Peck. En 1991 estrenó La peste, adaptación de la obra de Albert Camus, con William Hurt y Robert Duvall en los roles principales. Su último largometraje fue La puta y la ballena.

Además de su tarea como realizador, tuvo participación activa en el desarrollo de la industria audiovisual argentina. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó en la redacción de la ley de cine de 1994, que estableció la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como presidente de ese organismo.

Su legado continúa a través de su hija, Lucía Puenzo, también reconocida cineasta. La muerte de Puenzo marca el cierre de una trayectoria clave para la historia del cine argentino.

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