La Justicia estableció la causa de la explosión en el colegio Guadalupe de Palermo

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 elaboró un informe preliminar por la explosión que se produjo durante un experimento en una feria de ciencias en el colegio Guadalupe , en el barrio porteño de Palermo , y advirtió que un alumno lanzó alcohol sobre un mechero que estaba apagándose. Por el hecho se registraron cuatro estudiantes y una mujer heridos.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, la fiscalía encabezada por Miguel Ángel Kessler marcó que "un alumno le tiró alcohol a un mechero cuyo fuego se estaba extinguiendo, lo que provocó la explosión que le produjo quemaduras severas en todo el cuerpo". Además, pidió que declaren los adultos que se encontraban en el lugar.

En tal sentido, señaló que "se busca establecer si el experimento que causó la explosión era el único que presentaba un grado de riesgo o si también había otros previstos con un riesgo similar". También advirtió que buscará determinar la posible responsabilidad de los adultos a cargo, lo que podría llevar a "una imputación por lesiones culposas por omisión del deber de cuidado".

El incidente ocurrió este miércoles alrededor de las 10:20 en el establecimiento ubicado sobre la calle Paraguay al 3900, entre Julián Álvarez y Medrano. El evento, del que participaban alumnos de primero a quinto año del secundario, incluía la presentación de un experimento de química tipo volcán con alcohol etílico.

En cuanto a las heridas, entre los alumnos más complicados, hay uno con 35% de quemaduras en el cuerpo y otro con 18%; todos alojados en el Instituto del Quemado. Agustín, el de 14 años, fue trasladado desde el Hospital Gutiérrez y según contó Paula Avellaneda desde el lugar, tiene quemado la panza, el pecho, la espalda, parte del brazo y la cara, aunque destacaron que "por suerte no están comprometidos los ojos".

Este estudiante estaba mirando cómo llevaban adelante los experimentos y, de acuerdo con el cuerpo médico, esperando que no tenga ninguna infección, se estima que tendrá un mes de internación. Hay heridas que hay que seguir de cerca para evitar mayores complicaciones.

"Nuestro profesor se escondió", el testimonio de uno de los alumnos que presenció la explosión en Palermo

Pía, una alumna del colegio explicó que la feria de ciencias se realizó en el salón de actos, donde había varios puestos con actividades. "Explotó y el chico se quemó todo, hay otros chicos afectados que estaban en llamas y salieron corriendo. Todos estaban quemados, quedamos en shock", sentenció.

En cuánto a los profesores, contó que "estaban por ahí" y algunos ayudaban. Mientras que Federico, otro alumno de la institución, expresó que "un profesor fue corriendo a buscar un guardapolvo, se lo tiró y otro profesor se tiró también arriba y nuestro profesor se escondió".

Tras un llamado al 911, ambulancias y personal de la Comisaría Vecinal 14A llegaron al colegio. El SAME informó que hubo cinco personas heridas, de las cuales cuatro son menores y una es mayor de edad. Los más graves son tres alumnos de 16, 14 y 13 años, que sufrieron quemaduras en el pecho y el rostro.

"Estaba manipulando alcohol y fuego, había profes dando vuelta, pero no había ningún tipo de precaución", añadió Federico y remarcó que en el lugar no había matafuego ni extintor a mano para poder prever cualquier tipo de accidente.