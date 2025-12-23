23 de diciembre de 2025 Inicio
Video: así fue el accidente fatal de Vince Zampella, uno de los creadores del Call of Duty, con su Ferrari

El desarrollador de videojuegos perdió el control de su vehículo y chocó en una autopista de Los Ángeles: quedó atrapado en el asiento de conductor cuando el auto se prendió fuego.

Por
Vince Zampella estaba dentro de la Ferrari.

Redes sociales

El cocreador del videojuego Call of Duty, Vince Zampella, falleció a los 55 años en un accidente con su Ferrari y el video se hizo viral en redes sociales. El mismo muestra el momento en el que impacta contra una barrera de contención y se prende fuego.

La familia y uno de los hijos murieron en el accidente.
Bajó del auto a hacer pis y vio morir a su familia: un camión arrolló el vehículo donde viajaban

“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas”, indicó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

Todavía investigan las causas de su fallecimiento y buscan identificar si hubo algún problema en el auto Ferrari 296 GTS modelo 2026.

Zampella fue uno de los fundadores de Infinity Ward, el estudio que estuvo detrás de la franquicia del videojuego Call of Duty, junto con Jason West y Grant Collier. En 2010 fue despedido y fundó junto a West la empresa Respawn Entertainment.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ERJimenez/status/2003413793473462593&partner=&hide_thread=false

El estudio trajo juegos como Titanfall, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Desde 2021 y hasta la actualidad, Vince era responsable de la saga Battlefield, la cual vendió 7 millones de copias en apenas tres días.

