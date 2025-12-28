28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un nene de 3 años fue baleado en la cabeza en Navidad: detuvieron a una joven

El pequeño permanece internado en el Hospital de Niños, pero permanece estable. La Justicia investiga cómo ocurrió el ataque durante la tarde festiva.

Por
Una mujer de 21 años fue detenida en Córdoba

Una mujer de 21 años fue detenida en Córdoba

Un nene de 3 años fue internado de urgencia por ser herido de bala en la cabeza el jueves pasado en Navidad. Por el caso, una joven fue detenida.

Te puede interesar:

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando un hombre llegó desesperado al Hospital de Pronta Atención Comipaz con su hijo en brazos, quien presentaba una herida de arma de fuego en la frente y fue atendido de inmediato por los médicos. De inmediato, los profesionales ordenaron su traslado urgente al Hospital de Niños.

Afortunadamente, tras quedar internado, el menor evoluciona favorablemente, pero generó gran conmoción entre los familiares y vecinos de la zona. Por el caso, intervino personal del departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, que inició una investigación contrarreloj para determinar las circunstancias del hecho.

A raíz de ello, en las últimas horas, los efectivos detuvieron a una mujer de 21 años, que quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su vínculo con la víctima ni sobre cómo se produjo el disparo.

El caso es investigado por la Fiscalía de Género de Sexto Turno a cargo de Pablo Cuenca Tagle que continúa con las actuaciones para tratar de determinar lo sucedido.

Una niña de 12 años fue herida por una bala perdida en Navidad

Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego que fuera impactada en su cabeza por una bala perdida durante los festejos por la Navidad.

La menor, identificada como Angelina, ingresó en horas de la madrugada al Hospital San Juan de Dios, para luego ser trasladada al segundo centro donde está en terapia intensiva y lucha por su vida.

El informe policial confirma que el hecho ocurrió en el barrio Villa Sarmiento, partido de Morón. Según las declaraciones realizadas por el padre al llegar al centro médico, ellos estaban en la calle Pedro Castelli al 300, entre Madero y Segurola, cuando su hija recibe una bala perdida en la cabeza.

“La médica que la asiste en un primer momento confirma que la menor tiene un proyectil en la parte posterior del cráneo con orificio de entrada y sin salida. Permanece internada en estado crítico”, informó la periodista de C5N Yanina Álvarez en el programa La Mañana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a una chica de 16 años por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15

Vecinos de Villa Lugano marcharon este viernes para reclamar justicia por Juan Gabriel González.

Villa Lugano: la autopsia confirmó que la víctima recibió disparos en tórax y abdomen

Virginia McCullough fue condenada a perpetua. 

Asesinó a sus padres y convivió con los cuerpos cuatro años: fue condenada a perpetua

villa sarmiento: la justicia identifico el calibre de la bala que hirio a la nena de 12 anos

Villa Sarmiento: la Justicia identificó el calibre de la bala que hirió a la nena de 12 años

La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Se llevaron la PlayStation del hijo, celulares y hasta una escalera.

Desvalijaron la casa de una reconocida periodista: se llevaron hasta la cortadora de pasto

Rating Cero

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

últimas noticias

Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

Alerta por la gripe H3N2 en Argentina: confirmaron dos casos en Neuquén

Hace 10 minutos
Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Hace 20 minutos
La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes.

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Hace 22 minutos
play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Hace 1 hora
La inusual caída de agua en San Luis del Palmar provocó graves inundaciones.

Corrientes: San Luis del Palmar en emergencia por un temporal sin precedentes

Hace 1 hora