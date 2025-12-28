Un nene de 3 años fue baleado en la cabeza en Navidad: detuvieron a una joven

El pequeño permanece internado en el Hospital de Niños, pero permanece estable. La Justicia investiga cómo ocurrió el ataque durante la tarde festiva.

Un nene de 3 años fue internado de urgencia por ser herido de bala en la cabeza el jueves pasado en Navidad. Por el caso, una joven fue detenida.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando un hombre llegó desesperado al Hospital de Pronta Atención Comipaz con su hijo en brazos, quien presentaba una herida de arma de fuego en la frente y fue atendido de inmediato por los médicos. De inmediato, los profesionales ordenaron su traslado urgente al Hospital de Niños.

Afortunadamente, tras quedar internado, el menor evoluciona favorablemente, pero generó gran conmoción entre los familiares y vecinos de la zona. Por el caso, intervino personal del departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, que inició una investigación contrarreloj para determinar las circunstancias del hecho.

A raíz de ello, en las últimas horas, los efectivos detuvieron a una mujer de 21 años, que quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su vínculo con la víctima ni sobre cómo se produjo el disparo.

El caso es investigado por la Fiscalía de Género de Sexto Turno a cargo de Pablo Cuenca Tagle que continúa con las actuaciones para tratar de determinar lo sucedido.

Una niña de 12 años fue herida por una bala perdida en Navidad

Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego que fuera impactada en su cabeza por una bala perdida durante los festejos por la Navidad.

La menor, identificada como Angelina, ingresó en horas de la madrugada al Hospital San Juan de Dios, para luego ser trasladada al segundo centro donde está en terapia intensiva y lucha por su vida.

El informe policial confirma que el hecho ocurrió en el barrio Villa Sarmiento, partido de Morón. Según las declaraciones realizadas por el padre al llegar al centro médico, ellos estaban en la calle Pedro Castelli al 300, entre Madero y Segurola, cuando su hija recibe una bala perdida en la cabeza.

“La médica que la asiste en un primer momento confirma que la menor tiene un proyectil en la parte posterior del cráneo con orificio de entrada y sin salida. Permanece internada en estado crítico”, informó la periodista de C5N Yanina Álvarez en el programa La Mañana.