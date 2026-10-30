30 de octubre de 2026 Inicio
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Diego eterno: el saludo de los clubes a 66 años del nacimiento de Maradona

Los equipos del fútbol argentino publicaron mensajes en un nuevo aniversario del natalicio del 10.

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Uno de los tantos cumpleaños en Nápoles

Uno de los tantos cumpleaños en Nápoles, donde era considerado un Dios viviente.

El 30 de octubre es una fecha marcada en el calendario del fútbol. Es una jornada histórica, ya que cada año se celebra un nuevo aniversario del natalicio de Diego Armando Maradona, el gran ídolo argentino que lideró a la Selección argentina en la conquista del Mundial de México 1986.

El Pelusa en sus primeros años.
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En este 2026 se cumplen 66 años de aquel 30 de octubre de 1960, cuando el Pelusa llegó al mundo en el Hospital Evita de Lanús. A partir de allí, dese el conurbano bonaerense, su gran talento con la pelota le abrió camino para conquistar el mundo y, en especial, el corazón del pueblo argentino.

Los clubes nacionales aprovecharon para compartir saludos para el 10. Desde Argentinos Juniors, donde debutó en Primera el 20 de octubre de 1976, pasando por Boca -donde se consagró campeón del Metropolitano 1981- hasta Newell's, donde jugó cinco encuentros en 1993, en la previa a la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994. También Racing, donde tuvo una etapa como entrenador junto a Carlos Fren, le dedicó un posteo.

El saludo de los clubes del fútbol argentino

El mensaje de Napoli por el cumpleaños de Maradona

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