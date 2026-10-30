Diego eterno: el saludo de los clubes a 66 años del nacimiento de Maradona Los equipos del fútbol argentino publicaron mensajes en un nuevo aniversario del natalicio del 10. Por Agregar C5N en









Uno de los tantos cumpleaños en Nápoles, donde era considerado un Dios viviente.

El 30 de octubre es una fecha marcada en el calendario del fútbol. Es una jornada histórica, ya que cada año se celebra un nuevo aniversario del natalicio de Diego Armando Maradona, el gran ídolo argentino que lideró a la Selección argentina en la conquista del Mundial de México 1986.

En este 2026 se cumplen 66 años de aquel 30 de octubre de 1960, cuando el Pelusa llegó al mundo en el Hospital Evita de Lanús. A partir de allí, dese el conurbano bonaerense, su gran talento con la pelota le abrió camino para conquistar el mundo y, en especial, el corazón del pueblo argentino.