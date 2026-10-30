El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles

Desde el Poder Ejecutivo tienen la premisa de contener las subas hasta diciembre para evitar que se trasladen a los valores del surtidor.

El Gobierno volvió a aplazar por decreto el aumento del impuesto a los combustibles con el objetivo de contener la suba inflacionaria y así evitar el impacto en los consumidores.

El Gobierno oficializó los aumentos de luz y gas: cuánto se pagará a partir de noviembre

La medida fue publicada en el Boletín Oficial este viernes, a través del decreto N° 1305 y está fundamentada en la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A diferencia de otros períodos en los que se aplicaron incrementos parciales, esta vez las autoridades optaron por diferir la actualización de forma completa, replicando el esquema dispuesto previamente en los meses de abril, junio, septiembre y octubre con el objetivo de desacelerar la dinámica inflacionaria.

Cabe señalar que la actualización del ICL y del IDC se realiza en función de la variación trimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Al prorrogar su aplicación, el Ejecutivo busca amortiguar la presión sobre los costos de transporte y logística en todo el territorio nacional, aunque los precios finales continuarán condicionados por las decisiones comerciales de las compañías petroleras respecto del crudo y las variables operativas.

Noviembre llegará con un nuevo esquema de incrementos en las tarifas de luz y de gas, lo que impactará en los presupuestos de hogares, comercios e industrias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, en el caso de las naftas y el gasoil, el Poder Ejecutivo resolvió postergar nuevamente el ajuste del impuesto para amortiguar la presión inflacionaria.

A los nuevos cuadros tarifarios se sumará además la eliminación del beneficio de Zonas Frías en diversas ciudades del país, por lo que miles de usuarios dejarán de percibir el 50% de descuento y solo podrán acceder a un 20% en caso de estar encuadrados dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Luz: Edenor y Edesur aplican incrementos en el costo de distribución

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializó mediante las resoluciones 886/2026 y 887/2026 del Boletín Oficial los nuevos valores que regirán a partir del 1° de noviembre para Edenor y Edesur. La actualización se enfoca en el Costo Propio de Distribución (CPD), el cual reflejará una suba del 3,18% para Edenor y del 2,94% para Edesur.

El ajuste responde a la fórmula mensual de actualización que cruza el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de septiembre (3,16%) con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes (1,93%).

Los usuarios residenciales que mantengan asistencia estatal tendrán una bonificación sobre los primeros 200 kWh mensuales consumidos. Todo excedente por encima de ese bloque se facturará a tarifa plena.

En la misma línea, la Secretaría de Energía estableció además una bonificación adicional del 25% para este segmento durante el mes de noviembre.

Gas: subas de hasta 3,65% en el Conurbano y bonificaciones para sectores vulnerables

Las empresas Metrogas y Naturgy BAN también pondrán en marcha sus nuevos cuadros tarifarios a partir del primer día del mes de noviembre. Para los clientes de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires el ajuste será del 2,95%, mientras que para los usuarios del Conurbano bonaerense alcanzará el 3,65%. En tanto, las facturas de Naturgy aumentarán un 2,96%.

A través de la Resolución N° 304/2026, Energía dispuso un esquema de compensaciones para los hogares del régimen SEF, clubes de barrio y entidades de bien público.

Sobre el Precio Anual Uniforme (PAU), los beneficiarios recibirán una bonificación general del 50% a la que se sumará una rebaja extraordinaria del 24,25%, alcanzando un descuento total del 74,25%. No obstante, el beneficio no aplica sobre los cargos de distribución, transporte e impuestos, que se cobrarán sin reducciones.